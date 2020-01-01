رسالة خاصة لأياكس لضم سواريز وميسي

إدوين فان دير سار الحارس التاريخي لمانشستر يونايتد والمدير العام لنادي أياكس يتلقى رسالة تطالبه بضم الثنائي لويس سواريز وليونيل ميسي.

تلقى إدوين فان دير سار الحارس التاريخي لفريق مانشستر يونايتد والمدير العام الحالي لنادي أياكس رسالة تطالبه بضم الثنائي لويس سواريز وليونيل ميسي من برشلونة.

جاءت تلك الرسالة من قبل أحد الأطفال المشجعين لنادي أياكس، حيث وجدها معلقة على زجاج سيارته عند خروجه من النادي.

ويقترب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في الوقت الحالي من مغادرة برشلونة، بعدما تأزمت الأمور بينه وبين إدارة الفريق الكتالوني.

المزيد من الفرق

طلبات رونالدو وحلم ميسي .. خطة بيرلو لتحقيق هاجس يوفنتوس

وبعث ليونيل بفاكس أخبر من خلاله الإدارة رغبته في تفعيل البند الذي يسمح له بالرحيل بشكل مجاني في نهاية كل موسم.

وردت إدارة برشلونة على ليونيل ميسي، حيث أخبروه أن النادي غير مستعد للتخلي عن خدماته في الوقت الحالي، ولن يناقش أي عروض.

وكذلك كانت إدارة برشلونة قد أبلغت لويس سواريز هداف الفريق بعدم وجود مكان له في مشروع المدير الفني الجديد رونالد كومان، مما يعني أن خروجه أصبح وشيك هو الآخر.

جدير بالذكر أن سواريز كان قد بدأ مسيرته في أوروبا من خلال أياكس، قبل أن ينضم لصفوف ليفربول لاحقًا، ومنهم لبرشلونة.