رسالة خاصة أم مجرد وشم .. كورتوا يخلد تألقه في نهائي الأبطال!

تيبو كورتوا لا يتوقف عن إثارة الجدل!

قرر تيبو كورتوا نجم ريال مدريد وحارس مرمى منتخب بلجيكا أن يخلد مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ليفربول وتتويج فريقه باللقب.

جاء هذا بعد أن قام اللاعب السابق لأتلتيكو مدريد وتشيلسي برسم وشم خاص بالمباراة النهائية وباللقب الأول له أوروبيًا على ذراعه.

النجم البلجيكي استعرض الوشم الجديد الخاص به عن طريق صورة نشرها عبر يومياته في موقع "إنستجرام"، ووجه من خلالها الشكر للمكان الذي رسم فيه التاتو.

كورتوا وضع رسمة لمرمى مكون من حجارة مخصصة للبناء، في إشارة لصعوبة هز شباك النجم البلجيكي في المباراة النهائية.

وكتب اللاعب أمام المرمى "TC1" في إشارة لأول حرفين من اسمه بالإضافة إلى رقم القميص الخاص به في ريال مدريد.

وكان كورتوا قد نجح في تقديم مستويات خرافية في نهائي دوري أبطال أوروبا حيث تصدى لتسع كرات بين القائمين والعارضة وهو رقم قياسي في كل النهائيات.

ورد كورتوا على الانتقادات التي وجهت له بعد المباراة وقال: "البعض لم يكن يصنفني حتى بين أفضل عشرة حراس في العالم، لا أقول إنني أستحق أن أكون رقم واحد، لكن ليس ضمن أفضل عشرة؟".

جدير بالذكر أن ريال مدريد كان قد توج أيضًا بلقب الدوري الإٍسباني بفضل التصديات الحاسمة لكورتوا بالإضافة لتألق ثنائي الهجوم كريم بنزيما وفينيسيوس جونيور.