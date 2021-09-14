رسالة تهديد واضحة إلى حمدالله .. أبو بكر رجل النصر أمام تراكتور

المهاجم الكاميروني سجل هدف فريقه الوحيد أمام الفريق الإيراني

استغل فينسنت أبو بكر فرصة غياب عبد الرزاق حمدالله عن مباراة النصر أمام تراكتور سيزي في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا للإيقاف ولعب أساسيًا، ولم يكتف بهذا بل أحرز هدف الفوز الوحيد الذي صعد بالفريق إلى دور الـ8.

النصر لحق بمواطنه الهلال إلى ربع نهائي دوري الأبطال، وقد تأهل كذلك برسبوليس الإيراني ومازالت مباراة الشارقة والوحدة مستمرة.

ماذا قدم أبو بكر في مباراة النصر وتراكتور؟

المهاجم الكاميروني سجل هدف الوحيد بعدما أهدر فرصة ثمينة للتسجيل في الدقائق الأولى من اللقاء، وقد حاول التسديد 4 مرات على مرمى تراكتور كان منهن تسديدتين على المرمى وواحدة تصدى لها الدفاع وأخرى مرت لخارج المرمى.

أبو بكر صنع فرصتين خلال اللقاء، وقد لمس الكرة 53 مرة ومرر 40 تمريرة بنسبة نجاح 77.5%، وقد مرر 30 تمريرة في نصف ملعب المنافس بنسبة نجاح 70%.

مهاجم بشكتاش السابق نجح في الفوز بمواجهتين فرديتين هوائيتين من 3، ولم يغب دوره الدفاعي .. إذ نجح في استعادة الكرة 4 مرات وشتتها مرة واحدة.

لماذا على حمدالله أن يقلق من أبو بكر؟

المهاجم صاحب الـ29 عامًا شارك في 3 مباريات من الدوري السعودي هذا الموسم، منهن واحدة فقط منذ البداية، ورغم ذلك نجح في إحراز هدفين وتقديم أداء جيد جدًا.

أداء أبو بكر في مباراته الأولى مع النصر في دوري أبطال آسيا كان ملفتًا، إذ نجح في تعويض حمدالله وأزعج الدفاعي الإيراني، والأهم أنه صنع ثنائيًا جميلًا وقويًا مع أندرسون تاليسكا، إذ مرر له 4 تمريرات واستلم منه 6.

اللاعب استطاع إحراز هدف الفوز اليوم بلمسة رائعة، وقد صنع فرصتين لزملائه، مما يعني أنه أجاد على المستويين الفردي والجماعي، وحتى في الأدوار الدفاعية كان موجودًا.

حمدالله اعتاد على "الدلال" من جانب إدارة ومسؤولي وإعلاميي وجمهور النصر، وقد ساهم ذلك في تمرده أكثر من مرة وامتناعه عن اللعب حتى تُجاب مطالبه، وغالبًا ما كانت تُجاب لأنه المهاجم الوحيد القادر على حصد الانتصارات ... اختلف الوضع الآن، أصبح لدى النصر مهاجمًا آخر قوي جدًا وجاهز لإحراز الأهداف.

هذا يعني أن حمدالله مطالب بالالتزام الكامل الآن وبذل كل الجهد داخل الملعب للحفاظ على مكانه في التشكيل الأساسي وإلا قد يجد نفسه على دكة البدلاء لصالح أبو بكر، بجانب أن اللاعب أصبح مطالبًا للقتال هذا الموسم لإقناع إدارة العالمي بتجديد عقده الذي سينتهي في يونيو القادم.

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