رسالة تحذيرية للفيحاء .. "استفزينا الهلال وخسرنا بخمساية!"

وجه رامي تونسي، لاعب نادي الوحدة السابق، رسالة تحذيرية إلى نادي الفيحاء، قبل مباراة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، والتي ستقام أمام الهلال.

الفيحاء سيواجه الهلال مساء الخميس، بنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، بالمباراة التي ستشهد حضور سمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي.

رسالة تحذيرية للفيحاء أمام الهلال

أحد متابعي برنامج "أكشن مع وليد" وجه رسالة إلى تونسي، حيث قال: "يبدو أن الأستاذ رامي تونسي لا يعرف الهلال جيدًا، الذي قارع أكبر أندية آسيا والذي في النهائيات لا يرحم المنافس".

ورد رامي تونسي على المتابع قائلًا: "خسرنا من الهلال بخمسة أهداف دون رد في نهائي، وكانت الطموحات كبيرة جدًا لدينا، ودائمًا نقول لا تستفز الهلال".

وواصل: "وبالتالي إدارة الفيحاء بصراحة نحييها بتعاملها مع المباراة حاليًا، لا يوجد تحديات أو استفزاز للهلال، لأن الهلال كبير بنجومه وتاريخه وتمارسه وبالتالي من ناحية المباراة صعبة إذا لم يسجل خلال الشوط الأول".

ما هي حكاية الخسارة بخماسية؟

في بطولة كأس ولي العهد موسم 2010-2011، قدم الوحدة بطولة رائعة، حيث نجح في إقصاء التعاون والاتحاد والاتفاق، ليلتقي أمام النصر في المباراة النهائية.

وقتها خرج لاعبي الوحدة بتصريحات يؤكدون خلالها على أنهم قادرين على الفوز على الهلال، والتتويج ببطولة كأس ولي العهد السعودي.

وفي المباراة النهائية، فاز الهلال على الوحدة بخمسة أهداف دون رد، أحرزها "أحمد علي، عبد الله الزوري، محمد الشلهوب، كريستيان ويلهامسون، نواف العابد".

اقرأ أيضًا ..

مدرب الفيحاء متوعدًا الهلال: سنظفر بكأس الملك

ناقوس خطر بالهلال من جحيم المستقبل قبل نهائي كأس الملك!

جلال الزهراني يكتب: ضريبة الهلال المضافة