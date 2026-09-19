رسالة إلى لامين يامال.. أرجوك لا تتحول إلى نسخة من فينيسيوس جونيور!

لم تمر مواجهة إشبيلية على ملعب رامون سانشيز بيزخوان مرور الكرام، بعدما شهد الشوط الأول مشهدًا غير معتاد بطله لامين يامال، إثر مطالبته بركلة جزاء لم تحتسب وهجمة خطيرة لم تكتمل بالشباك، توجه الجناح الشاب نحو جماهير أصحاب الأرض بإشارات تطالبهم برفع وتيرة صراخهم وهتافاتهم، مشعلًا غضب المدرجات الأندلسية التي قابلت تصرفه بعاصفة من صافرات الاستهجان مع كل لمسة له للكرة، وسط مناوشات سريعة مع لاعبي الخصم كادت تخرج اللقاء عن سياقه الرياضي.

نضج مبكر كان يضرب به المثل

المثير للقلق في هذا التصرف أنه يتعارض تمامًا مع الصورة التي رسمها يامال لنفسه منذ وطأت قدماه ملاعب النخبة، فاللاعب كان يُنظر إليه دائمًا بوصفه نموذجًا للنضج الاستثنائي والبرود الذهني النادر مقارنة بعمره الصغير.

عُرف يامال بذكائه الحاد في امتصاص خشونة المنافسين وتجاهل صخب الجماهير المعادية، موجهًا كل طاقته نحو السحر الكروي وصناعة الفارق داخل الخطوط البيضاء دون الالتفات إلى أي مؤثرات خارجية.

هذا الاتزان العقلي كان بالتحديد هو السلاح الأقوى الذي ميزه عن أقرانه، وجعل الجميع يتنبأ له بمسار يخلو من التعقيدات النفسية التي تعطل عادة المواهب أمثاله مثلما حدث على مدار سنوات مع فينيسيوس جونيور.

غير أن الانجرار وراء الاحتكاكات السهلة والبحث المتكرر عن الحماية التحكيمية ثم التحدي العلني للمدرجات يمثل جرس إنذار حقيقي قد يسلبه تلك الميزة التي بنى عليها توهجه السريع.

فخ السقوط في التجربة المدريدية

المقارنة هنا تفرض نفسها تلقائيًّا مع ما عاشه البرازيلي فينيسيوس جونيور في بداياته وحتى اليوم، إذ تحول جزء ضخم من طاقته وتركيزه إلى معارك استنزاف أبدية مع الجماهير المنافسة وحكام المباريات.

كل هذا وضع فينيسيوس تحت ضغوطات عصبية هائلة وجعله هدفًا دائمًا ومستباحًا لاستفزازات كل ملاعب الخصوم، وعلى يامال أن يدرك أن تكرار هذا السيناريو لن يجلب له سوى التشتت وخسارة التعاطف الرياضي.

بيت القصيد

الموهبة وحدها لا تكفي لصناعة أسطورة كروية تعمر طويلًا، والنجومية الحقيقية تختبر في قدرة اللاعب على ابتلاع الضجيج والصمت عند الاستفزاز والرد فقط عبر هز الشباك.

الطريق نحو المجد يمر عبر الانضباط لا الاستعراض الانفعالي، وخسارة الهدوء تعني بداية السقوط في الفخاخ التي ينصبها الخصوم.