رسالة أنهت كل شيء.. ريال مدريد يقيل مدربه بسبب برشلونة!

رغم أن الرسالة لها معان إنسانية سامية.. إلا أنها أنهت كل شيء

قرر ريال مدريد إقالة مساعد مدرب فريق تحت 17 عاما بسبب رسالة وداع نشرها إلى ناديه السابق برشلونة، بعد أشهر قليلة من عمله رفقة النادي الملكي

وذكرت صحيفة "ذا أتليتك" أن ريال مدريد قرر إقالة أدريا دياز من دوره مع فريق سيرجيو لوبيز تحت 17 عامًا في ريال مدريد، على الرغم من تعيينه في مدريد فقط في يوليو.

ووجه دياز رسالة شكر لبرشلونة الذي تضامن معه في مرض والدته بالسرطان، لكن هذه الرسالة يبدو أنها لم تمر مرور الكرام.

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ليس من المؤكد ما إذا كانت تلك الرسالة هي التي تسببت في إقالة دياز من منصبه، لكن "ذا أتليتك" تصر على أن لها دورًا بالتأكيد في الإطاحة به من تدريب الفريق الشاب لدى الملكي.

فيما أشارت مصادر أخرى إلى أن دياز سيرحل إلى ليجانيس لتولي منصف آخر بمقابل مادي أكبر.