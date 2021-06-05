رسائل قوية من رينارد بعد فوز السعودية على اليمن

ماذا قال مدرب الأخضر بعد الفوز على اليمن

أكد المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي، على أنه سعيد للغاية بالنتيجة التي حققها الأخضر، مشيرًا إلى أنه كان يتوقع تسجيل أكثر من 3 أهداف في مرمى المنتخب اليمني.

وحقق المنتخب السعودي الفوز على نظيره اليمني بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة السابعة ضمن منافسات المجموعة الرابعة ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر، و2023 بالصين.

رينارد قال خلال تصريحات تليفزيونية: "كنا نتوقع أن نسجل أكثر من 3 أهداف، ولكن الأهم من ذلك هو تحقيق الفوز، والوقت مازال أمامنا طويلًا من أجل الوصول إلى كأس العالم".

المدرب الفرنسي تابع: "تابعت الدوري السعودي بشكل جيد جدًا، ووجدت أن الكرة السعودية تمتلك الكثير من اللاعبين المميزين والموهوبين".

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هيرفي تحدث عن المنتخب الأولمبي السعودي، حيث قال: "80% من التشكيلة الحالية للأخضر، تستطيع خوض مباريات أولمبياد طوكيو، وهم الآن تحت تصرف المدرب سعد الشهري".

ونشر هيرفي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة يعلق خلالها على انتصار الأخضر السعودي بمباراة اليمن.

وجاء نص التغريدة كالآتي: "فوز مهمة للغاية اليوم، هيا بنا نكمل المشوار".

المنتخب السعودي حسم بشكل كبير تأهله إلى كأس أمم آسيا 2023، وهدفه القادم هو حجز مقعدًا مؤهلًا إلى كأس العالم 2022 التي ستقام في قطر.