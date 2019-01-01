لوشيسكو: سعيد بتدريب الهلال "الأشهر" في آسيا

مدرب الهلال السعودي يتحدث عن فريقه

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد الروماني رازفان لوشيسكو، مدرب فريق الهلال السعودي الجديد، على أن الزعيم هو الأشهر في قارة آسيا، وأنه سعيد للغاية بمنصبه الجديد.

لوشيسكو قال خلال تصريحات للمركز الإعلامي لنادي الهلال: "أشكركم على ثقتكم، لإعطائي هذه الفرصة لتدريب الفريق الأشهر في قارة آسيا".

مدرب الهلال الجديد تابع: "أعرف جيدًا حجم الحماس الكبير وعاطفة الجماهير، التي لديها آمال وطموحات كبيرة، وأشعر بالمسؤولية تجاه هذا الأمر".

المدرب الروماني واصل: "سنعمل بكل جد وإخلاص، أنا وباقي أعضاء الجهاز الفني، لتحقيق موسم مميز وناجح، وهدفنا إسعاد جماهير الهلال".

واختتم لوشيسكو تصريحاته قائلًا: "أعلم أنهم لا يعرفون الكثير عني، أنا أتيت من دولة أخرى، وثقافة أخرى، وتنافس آخر".

الهلال أعلن عن التعاقد مع لوشيسكو، ليتولى مهمة تدريب الفريق، خلفًا للمدرب البرازيلي بريكليس شاموسكا، الذي تولى المنصب بشكل مؤقت.