رد ناري من حكيمي على "فيفا" لعدم اختياره بتشكيل الدوري الإيطالي

النجم المغربي أشرف حكيمي لاعب إنتر الإيطالي غاضب...

أبدى النجم الدولي المغربي أشرف حكيمي الظهير الأيمن لنادي إنتر استياءه من عدم اختياره في تشكيل لعبة فيفا 21 للدوري الإيطالي رغم موسم استثنائي قدمه مع إنتر.

حكيمي يعتبره البعض أفضل ظهير أيمن في العالم اليوم، لذا كانت الصدمة كبيرة بالنسبة له عندما لم يجد اسمه كأحد أفضل أظهرة الدوري الإيطالي حتى.

جاء هذا بعدما خلت تشكيلة فيفا 21 الخاصة بالدوري الإيطالي من اسمه على الرغم من الموسم الذي قدمه مع النيراتزوري وكان فيه أحد أهم أسباب تتويج الفريق بلقب الدوري الإيطالي.

وبعدها كتب أشرف حكيمي تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قال فيها: "يالها من مزحة! إذا كان لديك شيء ضدي قل لي، شكرًا فيفا 21 وشكرًا EASPORTS".

وانتقل حكيمي من ريال مدريد إلى إنتر خلال موسم الانتقالات الصيفية الماضية مقابل 40 مليون يورو بعد عامين من الإعارة الناجحة مع بوروسيا دورتموند.

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وكان اللاعب قد حصل على لقب الدوري الإيطالي هذا الموسم للمرة الأولى في مسيرته مع إنتر بعد أقل من عام من انضمامه من صفوف ريال مدريد الإسباني.

جدير بالذكر أن حكيمي كان قد شارك في 54 مباراة في الدوري الألماني من قبل، وسجل سبعة أهداف وصنع 14 خلال موسمين، قبل أن ينتقل إلى تحدٍ جديد في الدوري الإيطالي مع إنتر.