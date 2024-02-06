رد مفاجئ من كريستيانو رونالدو على تهنئة مانشستر يونايتد له بعيد ميلاده

نجم النصر احتفل أمس بعيد ميلاده الـ39

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احتفل نجم النصر، كريستيانو رونالدو، يوم أمس الإثنين بعيد ميلاده الـ39، وقد تلقى بتلك المناسبة العديد من رسائل التهنئة وإحداها كانت من ناديه السابق مانشستر يونايتد.

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رحلة النجم البرتغالي مع ناديه الإنجليزي لم تنته بالشكل المثالي، حيث هاجم رونالدو مسؤولي اليونايتد والمدرب إيريك تين هاج في حوار مثير مع الإعلامي بيرس مورجان، ولم يكن رد فعل النادي أقل من فسخ عقده خلال تواجده مع منتخب بلاده البرتغالي في كأس العالم قطر 2022.

رونالدو انضم بعد ذلك إلى النصر في خطوة فاجأت الجميع، وقد وقع على عقد يمتد حتى صيف 2025 مقابل 200 مليون يورو سنويًا، وسُرعان من استعاد اللاعب بريقه حتى تُوج هدافًا للعالم لعام 2023 برصيد 54 هدفًا.

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مانشستر يونايتد ورغم كل ما حدث لم يتجاهل عيد ميلاد نجمه السابق وهنأه عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، إذ نشر صورة له وعلق "نتمنى لرونالدو عيد ميلاد سعيد جدًا".

المفاجأة لم تكن في تهنئة يونايتد، بل تفاعل رونالدو مع تلك التهنئة، إذ وضع علامة "إعجاب" على المنشور في إشارة إلى أن الجليد ربما بدأ يذوب بين الطرفين.

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