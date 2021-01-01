رد قوي من ميدو على الغندور .. والأخير ينهي الأزمة

تعرف على تفاصيل الأزمة بين ميدو والغندور

رد أحمد حسام ميدو، نجم منتخب مصر وروما الإيطالي وتوتنهام الإنجليزي السابق، والمستشار الفني لنادي بيراميدز، على هجوم خالد الغندور لاعب نادي الزمالك السابق، والإعلامي في قناة نادي الزمالك خلال الساعات الماضية.

الغندور وجه انتقادات لاذعة لأحمد حسام ميدو، بسبب انتقاد الأخير لأداء قناة نادي الزمالك خلال الفترة الماضية، بعد الانتقادات التي وجهها إلى الاستوديو التحليلي لمباراة الفريق الأبيض أمام وادي دجلة، للاعبي الفارس الأبيض.

ميدو رد عبر البرنامج الذي يقدمه "أوضة اللبس" على قناة "النهار" الفضائية: "بعض الجهلاء يتحدثون عن جهل، وذلك عندما تهاجم قناة النادي تتحدث رسميًا باسم النادي".

أحمد حسام تابع: "عندما يتحدث مذيع قناة النادي، يعني أنه يتحدث باسم مجلس الإدارة، أرجوكم يجب على بعض المغيبين أن يفهموا، لا تهدموا نادي الزمالك".

وواصل: "قيل أنني هربت من نادي الزمالك، هذا أي كلام، أنا أكثر من أدخلت أموالًا للقلعة البيضاء، لأنني كنت ألعب في أكبر أندية العالم، وعندما عدت إلى مصر لعبت لنادي الزمالك مجانًا".

لاعب توتنهام السابق أردف: "حصلت على دراسات كبرى في العالم بمجال كرة القدم، وعندما يأتي مستثمر من أجل الاستثمار في مصر يأتي لاستشارتي، المتواجدون في مصر مثلي قليلون جدًا".

واختتم ميدو تصريحاته قائلًا: "الشخص الذي هاجمني يقول أنني أعمل في نادي زد، وهو كان يقاتل من أجل تولي منصب مدير الكرة في نفس النادي وتم رفضه، لأن الجميع يرى أنه شخص تافه ولا يصلح لتولي المسؤولية (على حد وصفه)".

فنربخشه عن مصطفى محمد: لن نتعاقد معه ولو كان ميسي!

ومن جانبه رد الغندور على ما قاله ميدو، حيث قال: "لن أدخل في خلاف شخصي وسنتحدث في الكرة، حبنا للزمالك معروف ولا يوجد أي مشكلة مع أحد".

واستطرد قائلًا: "الأمر سيتحول لحرب تصريحات ولن أدخل في تلك الأزمة، ونحترم الجميع ولن نذكر أحد، وأتمنى أن لا يتحدث علينا أحد".

جاء ذلك لينهي خالد الغندور الأزمة بينه وبين أحمد حسام ميدو التي دارت منذ أيام.