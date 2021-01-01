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رد "قوي" من رئيس النصر على عقوبة حمدالله .. والمغربي يعلق

عبده الليثي
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Musali al moamer
Al Nassr FC Twitter
عقوبة قوية لحمدالله بسبب لقاء الفيصلي في كأس الملك

رد مسلي آل معمر رئيس نادي النصر، على فرض عقوبة بحق المغربي عبدالرزاق حمدالله نجم الفريق بسبب مباراة الفيصلي في كأس خادم الحرمين الشريفين في دور نصف النهائي الذي انتهى بتأهل عنابي سدير.

لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، فرض عقوبة بإيقاف المغربي حمدالله لمدة 15 يومًا بسبب فعل غير لائق في لقاء الفيصلي، وأكدت اللجنة أن العقوبة قابلة للتمديد حيث تتم استكمال دراستها حاليًا.

وجاء رد مسلي آل معمر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "عقوبة بشبهه إما إدانة أو براءة .. والشك يفسر لصالح المتهم .. لو (ثبت) لنا تجاوزًا من أي لاعب نصراوي سنعاقبه قبل لجنة الإنضباط".

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وأضاف رئيس النصر الجديد: "سنستأنف ضد قرار إيقاف حمدالله، لأنه لم تطلب إفادته، ولم تحدد ماهية مخالفته .. ولأن لدينا مشاركة وطنية تتطلب التركيز من الإدارة وجميع اللاعبين".

وفي نفس السياق، جاء رد فعل حمدالله عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "إني أتصدق بعِرضي على كل من ظلمني".

ويستعد النصر للمشاركة في منافسات دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، حيث يتواجد في المجموعة الرابعة رفقة كلًا من الوحدات الأردني والسد القطري والفائز من مواجهة العين الإماراتي وفولاذ الايراني.

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