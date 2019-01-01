رد قوي على مرتضى منصور بعد تجاهل الصفاقسي التونسي
رد الناصر البدوي المدير الرياضي السابق للصفاقسي التونسي على مرتضى منصور رئيس الزمالك بسبب تجاهل الأخير الفريق ضمن المرشحين للفوز بالكونفدرالية.
وكان مرتضى منصور قد أكد أن الزمالك والنجم ونهضة بركان هم الفرق التي تنافس على لقب البطولة في الموسم الحالي.
وقال الناصر في تصريحات ردًا على مرتضى منصور: "مرتضى منصور لم يذكر الصفاقسي ضمن الفرق المرشح للفوز بالكونفدرالية".
وأضاف: "مرتضى منصور سيتذكر اسم الصفاقسي جيدًا لأنه هو الفريق الذي سيتوج بالبطولة في الموسم الحالي" مشيرًا إلى قوة فريقه.
وكان الزمالك قد حقق الفوز على النجم الساحلي التونسي، بهدف دون رد في اللقاء الذي أقيم على ملعب "برج العرب" بالإسكندرية في ذهاب نصف النهائي.
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بينما حقق الصفاقسي الفوز بهدفين دون رد على نهضة بركان المغربي، في المباراة التي أقيمت على ملعب "الطيب المهيري" في تونس.
💢الفحوصات الطبية توضح إصابة محمد أمين بن عمر، لاعب وسط النجم الساحلي ومنتخب تونس في الرباط الصليبي للركبة اليمنى بعد التدخل مع مدافع الزمالك.— جول مصر (@goaleg) April 30, 2019
بهذه الإصابة سيتغيب بن عمر عن لقاء إياب نصف نهائي الكونفدرالية أمام الزمالك وعن بطولة كأس الأمم الأفريقية.🚑 pic.twitter.com/YJg1bLvvrP