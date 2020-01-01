رد قانوني .. هل يحق للأندية السعودية استعارة لاعبين جدد حتى نهاية دوري الأبطال؟

تعرف على الموقف القانوني للأندية السعودية بشأن تسجيل اللاعبين الجدد في دوري أبطال آسيا.

وافق الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، على طلب الاتحاد السعودي، بشأن تسجيل اللاعبين الجدد للأندية المشاركة في دوري أبطال آسيا 2020، قبل استئناف المسابقة خلال شهري سبتمبر وأكتوبر.

وتستأنف المباريات المتبقية من بطولة دوري أبطال آسيا، خلال شهري سبتمبر وأكتوبر القادمين، وذلك بشكل البطولة المجمعة في دولة قطر، بناء على قرار الاتحاد الآسيوي.

وترددت بعض الأخبار حول إمكانية الأندية استغلال قرار الاتحاد الآسيوي، بشأن تسجيل اللاعبين، وذلك باستعارة لاعبين من أندية أخرى حتى نهاية البطولة.

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ورد محمد الديني، المحامي والمستشار القانوني على ما تردد، حيث أكد على أن الأندية السعودية لن تستطيع الاستعانة بلاعبين حتى نهاية البطولة، وفقًا للائحة الاحتراف وانتقال اللاعبين.

الديني قال خلال تصريحات صحفية: "المادة 36 من اللائحة، تنص في فقرتها 4، على أن لا تزيد مدة الإعارة عن موسم رياضي واحد، وأن تكون محددة التاريخ، شريطة أن يكون الحد الأدنى لمدة الإعارة هو الفترة الممتدة بين فترتي التسجيل، وفقًا للفقرة 5 من نفس المادة".

المستشار القانوني تابع: "استنادًا للفقرة السادسة من المادة 36 باللائحة، يجوز إنهاء الإعارة قبل موعدها باتفاق جميع الأطراف".

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جاءت موافقة الاتحاد الآسيوي على طلب نظيره السعودي بشكل استثنائي هذا الموسم، بسبب جائحة فيروس كورونا، التي أثرت على كافة الفرق والدوريات.

وبذلك ستتمكن الأندية السعودية من تسجيل لاعبيها المنتقلين بعد نهاية استئناف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، للمشاركة في ما تبقى من مباريات دوري أبطال آسيا، والذي سيتم استئنافه 14 سبتمبر المقبل.