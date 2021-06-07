رد فعل جديد من ساسي؟ .. هل يبقى التونسي في الزمالك

جدل كبير بسبب مستقبل فرجاني ساسي مع الزمالك

أثار التونسي فرجاني ساسي نجم نادي الزمالك، الجدل من جديد حول مستقبله مع فريق القلعة البيضاء خلال الموسم المقبل سواء بالبقاء أو الرحيل.

وينتهي عقد فرجاني ساسي مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري، ومازالت المفاوضات جارية في الوقت الحالي بين الطرفين من أجل تمديد التعاقد.

وقام ساسي برد فعل عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" يزيد من الجدل حول مستقبله مع الفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة.

اللاعب التونسي قام بالرد على صورة نشرها الحساب الرسمي للزمالك عبر انستجرام، برمز القلب، حيث كانت تجمعه الصورة بطارق حامد ومحمود عبدالرازق شيكابالا.

وتسعى اللجنة التي تدير نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب في الوقت الحالي، للوصول إلى اتفاق مع ساسي من أجل البقاء.

ويرى البعض أن متطلبات ساسي مبالغ بها حيث أشارت بعض التقارير إلى أنها في حدود 2 مليون يورو.