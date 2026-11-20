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دعا إنزو ماريسكا، مدرب مانشستر سيتي، إلى وضع الأمور في نصابها بينما يستعد فريقه لاستئناف مبارياته في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام فولهام. وبعد تراجع النتائج قبل فترة التوقف الدولي، يسعى المدرب الإيطالي إلى حماية نجومه البارزين من الضغوط الخارجية المتزايدة.

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البحث عن الاستقرار وسط الضجيج

في حديثه عن النتائج الأخيرة، شدد ماريسكا على ضرورة التعامل معها باتزان، خصوصًا بعد بداية رائعة لموسمه الأول على رأس الجهاز الفني لسيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، قاد خلالها الفريق إلى رقم قياسي بلغ سبعة انتصارات متتالية، وهي أفضل بداية لمدرب في تاريخ المسابقة. لكن سيتي تعرض لثلاث هزائم في مبارياته التالية قبل فترة التوقف الدولي ، التي تنتهي بمواجهته فولهام على أرضه يوم السبت.

وأوضح ماريسكا: «أعتقد أن هناك دائمًا سببًا للفوز بمباراة أو خسارتها، دون شك. لكن المسألة تتعلق بالتوازن. لم نكن مثاليين في البداية حين كنا نفوز بالمباريات، ولم نكن بذلك السوء حين خسرنا المباريات الثلاث الأخيرة. لذلك، يتعلق الأمر بإيجاد التوازن المناسب بين الأمرين. ومجددًا، مع وجود لاعبين جدد ومدرب جديد، فهذا جزء من العملية».

ويدرك ماريسكا جيدًا أن حتى أنجح المواسم نادرًا ما تخلو من العقبات. وذكّر الجماهير بأن مواجهة الصعوبات أمر طبيعي في السعي إلى حصد الألقاب. وقال: «في كل موسم تحقق فيه شيئًا مهمًا، تمر أيضًا بلحظات صعبة. كنت هنا في موسم الثلاثية، ومررنا ببعض اللحظات السيئة. من الطبيعي أن تفقد بعض النقاط خلال الموسم، لا سيما عندما تبدأ شيئًا جديدًا، كما هي الحال معنا بوجود مدرب جديد ولاعبين جدد وتغيّر كل شيء».

الدفاع عن دوناروما

اشتدت التدقيقات في أداء بعض اللاعبين خلال فترة التوقف، ولا سيما جانلويجي دوناروما. ومر الحارس الإيطالي بفترة صعبة مع المنتخب في دوري الأمم الأوروبية، إذ ارتكب خطأً بارزًا أتاح لفرنسا التقدم في المباراة التي فازت بها إيطاليا 3-1، قبل أن تستقبل شباكه أربعة أهداف أمام بلجيكا. كما ارتكب عدة أخطاء مكلفة مع مانشستر سيتي خلال موسم 2026-27، منها خطأ أمام أستون فيلا أتاح لنيكولاس جاكسون التسجيل، وترك القائم القريب مكشوفًا أمام لايبزيج ليسجل ريدله باكو من زاوية ضيقة، فضلًا عن تعرضه للانتقادات بسبب أدائه في خسارة سيتي 4-2 أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.

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ودافع ماريسكا بقوة عن حارسه الأساسي ، معترفًا بالأخطاء ومشيرًا في الوقت نفسه إلى قدرته على التصدي للتسديدات. وقال ماريسكا عن دوناروما: «كان جيدًا. أعتقد أنه ارتكب خطأً في بناء اللعب مع المنتخب. لكنه كان رجل المباراة في إيطاليا، وتصدى للعديد من الكرات بشكل جيد. ارتكبنا بعض الأخطاء في المباريات الأخيرة، وكان جيجي جزءًا من ذلك. وهو يدرك الأمر. آمل ألا يرتكب مزيدًا من الأخطاء. سيبدأ المباراة أمام فولهام».

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التعامل مع ضغوط قيمة الصفقة

وتتركز الأضواء بالقدر نفسه على إنزو فرنانديز، الذي انضم إلى سيتي قادمًا من تشيلسي في صفقة بلغت قيمتها نحو 125 مليون جنيه إسترليني. وخاض لاعب الوسط الأرجنتيني 14 مباراة في جميع المسابقات حتى الآن هذا الموسم، سجل خلالها هدفين وقدم تمريرة حاسمة واحدة، فيما يخضع أداؤه لتدقيق شديد بعد انتقاله المكلف من ستامفورد بريدج.

وأضاف ماريسكا: «فزنا بمباريات وإنزو على أرض الملعب. أعلم أنه عندما نخسر، نبحث جميعًا عن السبب، وأحيانًا نعتقد أن السبب هو هذا الأمر أو ذاك. ربما نحتاج أحيانًا إلى مزيد من التوازن، وإلى لاعبين مختلفين على أرض الملعب. الأمر يتوقف على المباراة. لكننا فزنا بمباريات مع إنزو وخسرنا مباريات معه. الأمر لا يتعلق بإنزو وحده. لا أستطيع التحكم فيما ندفعه مقابل اللاعبين. قد يظن الناس أنه لن يرتكب أي خطأ أبدًا. إنه إنسان، وسيرتكب بعض الأخطاء».

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سيتي يتقدم خطوة بخطوة

مع اقتراب المرحلة الحاسمة من العام، يرفض ماريسكا الخوض في الحديث عن سباق اللقب أو الألقاب التي قد يحققها الفريق في 2027. ويحتل مانشستر سيتي حاليًا المركز الثالث في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 21 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن برايتون صاحب المركز الثاني وست نقاط عن آرسنال حامل اللقب. لكن مدرب سيتي يتبنى نهج التعامل مع كل مباراة على حدة، ويركز بالكامل على المهمة المقبلة، وهي التغلب على فولهام الذي يصعب التفوق عليه.

وقال بوضوح: «الفوز يوم السبت [أمام فولهام] هو هدفي الرئيسي. أحب التعامل مع كل مباراة على حدة. لا أحب التفكير في فبراير أو مارس. أفضل التركيز على المباراة المقبلة، ثم سنرى أين نقف عندما نصل إلى مارس ونهاية الموسم، ويمكننا حينها تحديد أهدافنا وغاياتنا».