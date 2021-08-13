رد على أخبار الخلاف مع حمدالله .. رسالة صارمة من مدرب النصر للجماهير

المدرب أكد سعادته بالفوز على ضمك

أبدى مانو مينيزيس المدير الفني للنصر سعادته البالغة بالبداية الرائعة للفريق في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي، كما وجه خلال تصريحاته عقب اللقاء رسالة صارمة لجماهير العالمي.

النصر هزم ضمك على ملعب مرسول بارك بأربعة أهداف مقابل هدف واحد مقدمًا عرضًا قويًا وممتعًا خاصة في الشوط الأول من المباراة التي شهدت حضورًا لافتًا للنجوم الجدد وعلى رأسهم أندرسون تاليسكا.

ماذا قال مينيزيس بعد فوز النصر على ضمك؟

المدرب البرازيلي أشاد بأداء اللاعبين في جميع خطوط الفريق، مضيفًا لقنوات SSC السعودية "الفريق حظي ببداية جيدة للدوري السعودي، واللاعبون قدموا أداءً جيدًا في كافة الخطوط".

"الفريق يمتلك مجموعة ممتازة من اللاعبين على مستوى الأساسيين والبدلاء، الجميع لدينا يمتلك إمكانيات متساوية وممتازة".

مينيزيس طالب الجماهير بعدم دعم لاعب واحد على حساب آخر في النصر، بل دعم الجميع، بقوله "أطلب من الجماهير مساندة الفريق ودعم جميع اللاعبين، وألا تكون سببًا في وجود أي ضغظ عليهم".

كيف رد مدرب النصر على أخبار الخلاف مع حمدالله؟

صحيفة الرياضية السعودية كانت قد نشرت صورًا أظهرت عبد الرزاق حمدالله غاضبًا ومستاءً خلال خروجه من الملعب عند الدقيقة الـ73 ليدخل بدلًا منه الكاميروني فينسنت أبو بكر، والذي سجل الهدف الرابع للفريق بعدما كان المغربي قد افتتح التسجيل.

هذه الصور جعلت البعض يتحدث عن خلافات مبكرة بين هداف الدوري السعودي للموسمين قبل السابق والمدرب البرازيلي، لكن الأخير رد عمليًا على تلك الأخبار بنشر صورة تجمعه بحمدالله عقب اللقاء، وذلك عبر حسابه الرسمي على إنستجرام.

وقد نشر مينيزيس عدة صور من المباراة وكتب معلقًا "عمل مذهل من الجميع في النصر، 4-1".

وأضاف "سعيد جدًا بظهورنا الأول اليوم في الدوري السعودي. فوز بنتيجة ٤-١ أمام ضمك، يا لها من بداية موسم رائعة! تهانينا للفريق بأكمله على التزامهم ونتائجهم المميزة".

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