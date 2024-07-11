وقف كالمتفرج! .. رد سلبي من "كونميبول" على أعمال العنف في مباراة كولومبيا وأوروجواي

"لا يوجد مكان للتعصب والعنف داخل وخارج الملعب"

رفض اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول"، أعمال العنف التي شهدتها مباراة مواجهة كولومبيا وأوروجواي في نصف نهائي كوبا أمريكا، فجر الأربعاء.

واندلعت أعمال عنف بين لاعبي منتخب أوروجواي وعدد من الجماهير الكولومبية، فور إطلاق حكم اللقاء صافرة النهاية معلنًا تأهل منتخب "لوس كافيتريوس" إلى نهائي بطولة كوبا أمريكا.

وقال بيان اتحاد أمريكا الجنوبية: "يدين كونميبول بشدة أي عمل عنف مما يؤثر على كرة القدم، ويستند عملنا بأن كرة القدم تربطنا وتوحدنا".

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وأضاف: "لا يوجد مكان للتعصب والعنف داخل وخارج الملعب. ندعو الجميع في الأيام المتبقية لتفريغ كل الشغف في تشجيع فريقك وإقامة احتفالات لا تنسى".

وكان منتخب كولومبيا قد تغلب على أوروجواي بهدف دون رد ليتأهل إلى نهائي كوبا أمريكا ويضرب موعدًا ناريًا مع الأرجنتين، الإثنين المقبل.

وعقب نهاية اللقاء رصدت الكاميرات توجه داروين نونيز، لاعب أوروجواي مع بعض من زملائه للاشتباك مع جماهير كولومبيا، فيما أشار خوزيه ماريا خيمينيز لاعب منتخب أوروجواي إلى أن سبب المشاجرة هو الاعتداء على عائلاتهم.

وقال خيمينيز: "حاول عدد من المشجعين الكولومبيين الاقتراب من عائلاتنا. هذه كارثة كان علينا الذهاب للمدرجات لإخراج عائلاتنا والأطفال، لم يتواجد ضابط واحد وجاءوا بعد نصف ساعة".