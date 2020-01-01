رد الفعل الأول من إدارة برشلونة على قرار ميسي بالرحيل.. المحكمة!

إثارة كبيرة..

تستمر الأنباء في الخروج من كتالونيا بعد دقائق من تأكيدات الصحف الإسبانية أن ليونيل ميسي قد طلب بصورة رسمية الخروج من برشلونة هذا الصيف.

وبحسب المُعلن من النادي فإن ميسي يمتلك شرطًا جزائيًا تبلغ قيمته 700 مليون يورو، لكن ثمة أنباء تتحدث عن أن هذا الشرط لن يُفعل وسيرحل اللاعب مجانًا.

التقارير الجديدة تقول أن معركة قانونية ستنشب بين ميسي وإدارة برشلونة بسبب هذا الشرط الجزائي، حيث سيلجأ النادي للمحكمة لتأكيده ومنع انتقاله بأقل من القيمة الموجودة فيه.

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في الوقت نفسه فإن إدارة جوسيب ماريا بارتوميو سوف تعقد اجتماعًا طارئًا في الساعات القليلة المقبلة لمناقشة تبعات قرار ميسي وكيف سيتم التعامل مع الرحيل المتوقع للبرغوث.

النادي يُدرك أن ميسي كانت لديه الفرصة للرحيل مجانًا حتى 10 يونيو الماضي، وبعد انتهاء هذا التاريخ يصبح لزامًا على أي نادٍ دفع قيمة الشرط الجزائي للظفر بخدماته، بينما يحاول ممثلو ميسي التحايل على الأمر باعتبار أن سوق الانتقالات امتد بسبب فيروس كورونا، بالتالي ينبغي أن يمتد هذا التاريخ حتى أغسطس.

في كل الأحوال يبدو أن الأيام المقبلة ستشهد إثارة من نوع خاص، اللاعب سيحاول تقليل أو إلغاء الشرط الجزائي لينتقل إلى فريق آخر هذا الصيف، والنادي بدوره سيحاول التمسك به أو الربح من خلفه بكل صورة ممكنة.

يذكر أن المحادثة الأولى بين المدرب الجديد رونالد كومان وميسي لم تكن على ما يرام بحسب الصحف، حيث أبلغه الهولندي بأن امتيازاته في غرف خلع الملابس قد انتهت بالفعل مع وصوله لسدة الحكم في كامب نو.