ردًا على التسريبات وريال مدريد.. الاتحاد الإسباني يدعم التحكيم في بيان رسمي!

التحكيم الإسباني في مفترق طرق.

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم دعمه الكامل لمنظومة التحكيم، في خضم الانتقادات الموجهة للتحكيم الإسباني خلال الآونة الأخيرة.

وأصدر الاتحاد بيانًا رسميًا جاء كالتالي:-

"يريد الاتحاد الإسباني لكرة القدم إظهار دعمه وتضامنه وثقته بالحكام في مواجهة الهجمات التي يتعرضون لها أثناء ممارسة عملهم، كما نود أن ندين بشدة تسريب تسجيلات صوتية مختلفة من نظام تقنية الفيديو، حيث إنها انتهاك واضح لخصوصية البيانات، ولهذا السبب تم لفت انتباه السلطات إليها".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف البيان: "إن الطريق نحو الشفافية وفهم العمل التحكيمي هو قرار حازم من الاتحاد الإسباني لكرة القدم ولجنة التحكيم، التي ستواصل القيام بعملها باحترافية ودقة".. مؤكدًا أن التحكيم الإسباني "مرجع في أوروبا وحول العالم، كما يعترف به الاتحاد الأوروبي وفيفا ويتم تعيين الحكام الإسبان دائمًا في الأحداث الكبرى مثل كأس العالم وكأس أوروبا ودوري الأبطال".

وختم الاتحاد بيانه بأن "احترام الحكم يجب أن يكون مبدأ لكل العاملين بكرة القدم، لأنه جزء أساسي من هذه الرياضة، والاحترام الذي يستحقه مثال مهم للمسؤولية الاجتماعية" ومؤكدًا أنه "دون حكام.. لا توجد كرة قدم".

يأتي هذا البيان في أعقاب الهجمة الشرسة التي يتعرض لها التحكيم الإسباني سواء فيما يتعلق بتسريب محادثات مباراة ريال مدريد وألميريا مع تقنية الفيديو، أو فيما يتعلق بالهجوم على التحكيم في قنوات الأندية الرسمية وعلى رأسها ريال مدريد.