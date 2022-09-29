ردًا على اعتراض اتحاد الكرة .. "طلب مركز التحكيم بقضية حمدالله قانوني"

رد قانوني على موقف اتحاد الكرة السعودي

أثار اتحاد الكرة السعودي خلال الساعات الماضية الجدل، بعدما رفض الدخول كطرف نزاع في قضية المغربي عبد الرزاق حمد وناديي الاتحاد والنصر.

لماذا رفض اتحاد الكرة الدخول في قضية حمدالله؟

التقارير طوال الفترة الماضية كانت تتحدث عن أن المركز ينتظر رد اتحاد القدم فقط، بعد استلام ردود العالمي والعميد، لكن كانت المفاجأة هو ما كشفته صحيفة "الرياضية" السعودية في عددها الصادر أمس الأربعاء.

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Shahid Shahid

"الرياضية" أوضحت أن اتحاد القدم رفض الدخول كطرف نزاع في القضية، في خطاب رسمي أرسله لمركز التحكيم، مؤكدًا أنه لا يمكنه أن يكون طرفًا مع أي نادٍ سعودي ضد آخر.

وأكد اتحاد القدم أن مركز التحكيم ارتكب خطأً من البداية باستبعاده منذ بداية النزاع ثم طلب عودته حاليًا بعد انتهاء المهلة القانونية للاستئناف وعقب تكوين اللجنة التحكيمية، دون منحه حق اختيار محكمه ضمن اللجنة مثل بقية أطراف المنازعة.

صحيفة "الرياضية" كذلك أشارت إلى أن اتحاد القدم ذكر في خطابه أن مركز التحكيم لم يخاطبه لمعرفة رأيه في قرار التدابير الوقتية، موضحًا أن من له مصلحة في الدفاع عن القرارات الصادرة في القضية هو اتحاد القدم فقط وليس النصر.

وبحسب مصادر الصحيفة فإن خطاب اتحاد القدم اختُتم بالتأكيد على أن اللجنة التحكيمية تكونت بشكل غير نظامي، ما يعني بطلان كل الإجراءات والقرارات الصادرة عنها. "اقرأ المزيد من التفاصيل"

ويستعد حمد الله للمشاركة مع فريقه الاتحاد في الكلاسيكو أمام فريقه السابق النصر، بالجولة الخامسة ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين، مساء يوم الأحد المقبل.

طلب مركز التحكيم قانوني

ويرى المستشار القانوني خالد الشعلان، أن طلب مركز التحكيم من اتحاد الكرة بأن يكون طرفًا في النزاع بين ناديي النصر والاتحاد في قضية حمد الله قانوني، مشيرًا إلى أن استغراب اتحاد الكرة ليس في محله.

وقال الشعلان خلال تصريحات لصحيفة "الرياضية" السعودية: "موقف الاتحاد السعودي لكرة القدم من القضيَّة كانَ يرتكزُ على خمسةِ نقاط، وهذه النقاط الخمس لي على كُـلِّ واحدةٍ منها تعليق وفق ما ينصُ عليه النظام الأساسي لمركز التحكيم الرياضي أو القواعد الإجرائيَّة للمركز على النحو الآتي: أولاً : بشأن اعتراض الاتحاد السعودي لكرة القدم تجاه مُطالبة المركز الرياضي له بأنْ يكونَ طرفاً في النزاع .. طلب المركز سليم قانوني وهو مبني على المادة 33 الفقرة ( 1-5) من القواعد الإجرائيَّة لمركز التحكيم الرياضي تنصُ على (لهيئة التحكيم من تلقاءِ نفسها أو بناءً على طلب أَحد الأطراف أنْ تأمرَ بإدخال من كان في إِدخاله مصلحة للعدالة أو إظهار للحقيقة)، وهنا هيئة التحكيم هي من أمرت بإدخال الاتحاد السعودي لكرة القدم مُمثلاً بلجنة الاحتراف أو قد يكون النصر طلبَ ذلك".

وتابع: "الأمر الثاني من ناحية استغراب الاتحاد السعودي لكرة القدم أنْ يكون طرفاً في النزاع لدى مركز التحكيم الرياضي ضدَّ نادٍ سعودي .. هو استغراب ليس في محله لاسيما إذا علِمنا بأنَّ المادة ( 7 ) الفقرة (1/1) من النظام الأساسي لمركز التحكيم الرياضي والخاصَّة باختصاصات المركز نصَّت على : ( يختصُ مركز التحكيم الرياضي بنظر المُنازعات التي تنشأ بين اللجنة الأولمبيَّة و / أو الاتحادات الرياضيَّة و / أو الأندية الرياضيَّة ..الخ ) وبالتَّالي وفق النص الواضح في شأن اختصاص المركز، لا نجد موضعاً قانونيَّاً سليماً لاستغراب أو رفض الاتحاد السعودي لكرة القدم، ثم من الأهميَّة بمكان هناك اختلاف قانوني جذري بين أنْ تكونَ طرفاً بالنزاع وبين أنْ تكونَ مُتداخلاً بطلبٍ منك أو مُدخلاً بطلب من المركز، فطلب إدخال الاتحاد السعودي لكرة القدم في القضيَّة أساسه أنَّ لجنة الاحتراف هي التي أصدرت القرار، وهي من اللجان الدَّائمة التَّابعة له".

الشعلان أضاف: "النقطة الثالثة وهي حُجة الاتحاد السعودي لكرة القدم من أنَّ طلب مركز التحكيم الرياضي له بالإدخال بالقضيَّة، ورفضه كون مُهلة الاستئناف انتهت، هي حُجة باطلة حيثُ أحكام الإدخال بالقضيَّة ليست ذات أحكام طرف النزاع، ورابعاً بشأن اعتراض الاتحاد السعودي لكرة القدم لعدم مُخاطبة مركز التحكيم الرياضي له لأخذ مرئياته حيال التدابير الوقتيَّة، هنا من الأهميَّة الإشارة بأنَّ النظام الأساسي لمركز التحكيم الرياضي، وكذلك القواعد الإجرائيَّة للمركز لم يتضمَّنا نصاً واحداً يتعلقُ بضرورة أخذ المرئيات بشأن التدابير الوقتيَّة فصاحب الطلب يُقدِّم تسبيبُ التدابير الوقتيَّة لهيئة التحكيم، وللهيئة الرفض أو القبول وفق انطباق الثلاثة شروط المنصوص عليها بالمادة ( 29 ) من القواعد الإجرائيَّة لمركز التحكيم الرياضي على القضيَّة المنظورة دون أخذ مرئيات طرف آخر بالنزاع".

واختتم المستشار القانوني تصريحاته قائلًا: "خامس النقاط، رأي الاتحاد السعودي لكرة القدم بأنَّ هيئة التحكيم قد تشكلت بتشكيل غير قانوني، وأنَّ الإجراءات والقرارات الصَّادرة تُعدُّ باطلة ( وفق رؤية الاتحاد السعودي لكرة القدم )، فهنا أُشيرُ لاستغرابي من موقف الاتحاد السعودي لكرة القدم بالاكتفاء بالقول، دون الذهاب للجنة الأولمبيَّة العربيَّة السعوديَّة طالما يرى هناك حق له لم ينله، أو يرى مُخالفة مركز التحكيم الرياضي لنظامه وقواعده الإجرائيَّة، وأمام كُلّ هذا .. على هيئة التحكيم تطبيق القواعد الإجرائيَّة لمركز التحكيم، وأهمها المواصلة بنظر النزاع وفق ما نصت عليه المادة ( 14 ) الفقرة (2) حيثُ تنصُ على : ( إذا أُبلغَ أحد الأطراف وفقاً لما نصَّت عليه القواعد الإجرائيَّة ولم يحضر دون عذرٍ مقبول، فلهيئة التحكيم الاستمرار في إجراءات التحكيم، وإصدار القرار المُناسب)".

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