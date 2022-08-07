ردود فعل غاضبة من الدكة وظهور باهت.. رونالدو يشاهد خسارة فريقه من خارج الملعب وداخله!

شارك الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو بديلًا في لقاء فريقه مانشستر يونايتد ضد برايتون بالجولة الأولى في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
وأقيمت المباراة على ملعب أولد ترافورد، وعلى الرغم من ذلك خسر فريق الشياطين الحمر بنتيجة 2-1 بعد الأداء المذهل الذي قدمه الضيوف.
مشاركة رونالدو كانت مثيرة للجدل قبل المباراة، ومثيرة أيضًا في تفاصيلها قبل الدخول وبعده، ونستعرض معكم فيما يلي أبرز ما حققه الدون داخل الميدان وخارجه.
ماذا فعل رونالدو عند جلوسه على الدكة؟
كعادته البرتغالي، استطاع أن يجذب الأنظار حتى لو كان على الدكة، وفي لقاء اليوم ومع تعثر يونايتد الواضح في الشوط الأول، أعطى الدون بعض ردود الفعل الملحوظة.
Someone should check in on Cristiano Ronaldo 😳 pic.twitter.com/iNxBT28Ys6— GOAL (@goal) August 7, 2022
حيث انفعل رونالدو بطريقة غاضبة ومشجعة بعد هدف برايتون الأول وحاول أن يساند زملائه بعد التأخر في النتيجة.
Ronaldo is not happy 😬 pic.twitter.com/K7AvvxrOLu— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) August 7, 2022
كما بدا غاضبًا في معظم الوقت، وليس فقط من الجلوس على الدكة، ولكن من أداء الشياطين الحمر المتواضع.
ماذا قدم رونالدو في المباراة؟
شارك كريستيانو رونالدو بديلًا لفريد في الدقيقة 53 من عمر المباراة، ولمس البرتغالي الكرة 12 مرة، وسدد كرة وحيدة لكنها منعت من خط الدفاع.
فيما مرر 8 تمريرات صحيحة بنسبة نجاح 88.9%، وقام بمعل تمريرة مفتاحية وحيدة.
وعلى المستوى الدفاعي، دخل رونالدو في صراع جوي واحد واستطاع أن يفوز به، وشتت الكرة في مرة وحيدة بنجاح.
ماذا عن موسم مانشستر يونايتد؟
Cristiano Ronaldo is on the bench for Manchester United's first game of the Premier League season pic.twitter.com/k4nhwU0TYl— B/R Football (@brfootball) August 7, 2022
يحاول مانشستر يونايتد أن يعود إلى المربع الذهبي في الدوري الإنجليزي، حيث تواجد الشياطين الحمر في المركز السادس بالموسم الماضي وحرم فريق رونالدو من المشاركة بدوري الأبطال.
ويحاول تين هاج معرفة أفضل العناصر المتواجدة في الفريق وتوظيفها بشكل يبرز جودتها لأجل عودة النادي الأحمر إلى القمة من جديد.
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