ردود أفعال ساخرة من الجماهير المصرية عقب التقدم لتنظيم أمم إفريقيا
عبده الليثي فيسبوك تويتر
جاءت ردود أفعال متغيرة حول تقديم مصر ملفًا لاستضافة كأس الأمم الإفريقية 2019، بعد سحب التنظيم من الكاميرون مؤخرًا.
وسحب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف)، تنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية من الكاميرون بسبب عدم جاهزيتها والانتهاء من تطوير الملاعب.
وانتشرت ردود أفعال الجماهير المختلفة والساخرة مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حول عدم قدرة الاتحاد المصري تنظيم الدوري المحلي بجماهير منذ فترة طويلة فهل يكونوا قادرين على استضافة كأس الأمم؟.
ونرصد لكم أفضل ردود أفعال الجماهير المصرية اليوم بعد إرسال الاتحاد المصري لكرة القدم خطابًا رسميًا للاتحاد الإفريقي باستضافة البطولة.
هنستضيف كاس #امم_افريقيا و هنعمله بدون جمهور علشان نثبت للعالم ان الكورة بدون جمهور احسن ... لا برافو خطة في منتهى الذكاء pic.twitter.com/NMUSo0rFbA — Sala7 (@Mosalah31630328) December 13, 2018
هو لو الموضوع مطلعش فنكوش ونجحنا في استضافة البطولة هيبقي في تغير كبير في خريطة الكرة المصرية في الوقت الحالي #امم_افريقيا — مصريه 🌹🌹🇪🇬 (@msryhmsryh) December 13, 2018
هنستضيف البطوله! ..اللي هو اصلا مبنعرفش نأمن ماتش ب 5000 مشجع ☻#امم_افريقيا — Omñýã👑🌿 (@OmniaAh47279600) December 13, 2018
مصر عارفه تنظم دوري اما تنظم #امم_افريقيا وياتري هيكون بجمهور ولا من غير — Brinse Fouad® (@prince_fouad90) December 13, 2018
تعمل ايه #امم_افريقيا فى وطن ضايع — Khaled (@khaledawad74) December 13, 2018
والله ما يعرفوا ينظموا دوره رمضانيه حتى #امم_افريقيا — Mostafa Rabiee (@mosrafarabiee77) December 13, 2018
#امم_افريقيا انت دارس الكلام ذا #دراسات_الجدوى — ابو عمران (@abdouimran21) December 13, 2018
#امم_افريقيا اومال طلعوا وقعدوا يقولوا عيب ندخل ننظم والمغرب داخله
على العموم اول كاس افريقيا بدون جمهور 😂😂😂😂 — محمد الشريف (@aNrP4ZsGsuOOmtu) December 13, 2018
#امم_افريقيا احنا ننظم البطولة بس بشرط بدون جمهور 😂😂😂 #اتحاد_الكرة — Mohamed Thabet (@MohamedSapet4) December 13, 2018
أسبوع مميز حقق فيه كوكب الأرض مهمة مستحيلة! 🤩
ربما صلاح يلعب لعبة الصحافة، لكن هل يُمكن أن تمر حلقة دون أن يظهر فيها مورينيو؟ 🤔 pic.twitter.com/uG2jYV19nD — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 11, 2018