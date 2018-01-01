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ردود أفعال ساخرة من الجماهير المصرية عقب التقدم لتنظيم أمم إفريقيا

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كأس إفريقيا
الاتحاد المصري لكرة القدم يتقدم لاستضافة كأس الأمم الإفريقية 2019

عبده الليثي     فيسبوك      تويتر

جاءت ردود أفعال متغيرة حول تقديم مصر ملفًا لاستضافة كأس الأمم الإفريقية 2019، بعد سحب التنظيم من الكاميرون مؤخرًا.

وسحب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف)، تنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية من الكاميرون بسبب عدم جاهزيتها والانتهاء من تطوير الملاعب.

وانتشرت ردود أفعال الجماهير المختلفة والساخرة مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حول عدم قدرة الاتحاد المصري تنظيم الدوري المحلي بجماهير منذ فترة طويلة فهل يكونوا قادرين على استضافة كأس الأمم؟.

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ونرصد لكم أفضل ردود أفعال الجماهير المصرية اليوم بعد إرسال الاتحاد المصري لكرة القدم خطابًا رسميًا للاتحاد الإفريقي باستضافة البطولة.

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