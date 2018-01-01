ردود أفعال ساخرة من الجماهير المصرية عقب التقدم لتنظيم أمم إفريقيا

الاتحاد المصري لكرة القدم يتقدم لاستضافة كأس الأمم الإفريقية 2019

فيسبوك تويتر عبده الليثي

جاءت ردود أفعال متغيرة حول تقديم مصر ملفًا لاستضافة كأس الأمم الإفريقية 2019، بعد سحب التنظيم من الكاميرون مؤخرًا.

وسحب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف)، تنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية من الكاميرون بسبب عدم جاهزيتها والانتهاء من تطوير الملاعب.

وانتشرت ردود أفعال الجماهير المختلفة والساخرة مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حول عدم قدرة الاتحاد المصري تنظيم الدوري المحلي بجماهير منذ فترة طويلة فهل يكونوا قادرين على استضافة كأس الأمم؟. اختيارات المحررين جول 50 | "لما لا نفوز به هذا الموسم؟" - ماني يحلم بتحقيق دوري أبطال أوروبا

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ونرصد لكم أفضل ردود أفعال الجماهير المصرية اليوم بعد إرسال الاتحاد المصري لكرة القدم خطابًا رسميًا للاتحاد الإفريقي باستضافة البطولة.

هنستضيف كاس #امم_افريقيا و هنعمله بدون جمهور علشان نثبت للعالم ان الكورة بدون جمهور احسن ... لا برافو خطة في منتهى الذكاء pic.twitter.com/NMUSo0rFbA — Sala7 (@Mosalah31630328) December 13, 2018

هو لو الموضوع مطلعش فنكوش ونجحنا في استضافة البطولة هيبقي في تغير كبير في خريطة الكرة المصرية في الوقت الحالي #امم_افريقيا — مصريه 🌹🌹⁦🇪🇬 (@msryhmsryh) December 13, 2018

هنستضيف البطوله! ..اللي هو اصلا مبنعرفش نأمن ماتش ب 5000 مشجع ☻#امم_افريقيا — Omñýã👑🌿 (@OmniaAh47279600) December 13, 2018

مصر عارفه تنظم دوري اما تنظم #امم_افريقيا وياتري هيكون بجمهور ولا من غير — Brinse Fouad® (@prince_fouad90) December 13, 2018

تعمل ايه #امم_افريقيا فى وطن ضايع — Khaled (@khaledawad74) December 13, 2018

والله ما يعرفوا ينظموا دوره رمضانيه حتى #امم_افريقيا — Mostafa Rabiee (@mosrafarabiee77) December 13, 2018

#امم_افريقيا اومال طلعوا وقعدوا يقولوا عيب ندخل ننظم والمغرب داخله

على العموم اول كاس افريقيا بدون جمهور 😂😂😂😂 — محمد الشريف (@aNrP4ZsGsuOOmtu) December 13, 2018

#امم_افريقيا احنا ننظم البطولة بس بشرط بدون جمهور 😂😂😂 #اتحاد_الكرة — Mohamed Thabet (@MohamedSapet4) December 13, 2018