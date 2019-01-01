ردود أفعال جماهير الأهلي - ما بين الهجوم على فايلر وتشبيهه بجوزيه

الأهلي تعاقد مع السويسري فايلر مدربًا جديدًا خلفًا للاسارتي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

أعلن النادي الأهلي منذ قليل التعاقد مع السويسري رينيه فايلر، مديرًا فنيًا للفريق في الموسم الجديد، خلفًا للأورجوياني مارتن لاسارتي.

وكان الأهلي قد أرسل وفدًا إلى أوروبا خلال الأيام الماضية من أجل البحث على مدرب ودراسة السير الذاتية والتعاقد مع مدرب مميز للفريق.

واستقرت لجنة التخطيط بالأهلي على التعاقد مع فايلر لتدريب الفريق خلال المرحلة المقبلة، خاصًة قبل دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

واستقبلت جماهير الأهلي خبر التعاقد مع فايلر بالهجوم عليه لأنهم توقعوا اسم أقوى منه للتعاقد مع لتدريب الفريق خلال الموسم الجديد.

بعد كلام على روجر شميديت وزوران ماميتش وتين كات وفيليكس مجات .. وفي الاخر رينيه فايلر ؟ كارثه والله — Ahmed Mostafa | RM 🇪🇸👑 (@ahmed_rm74) August 31, 2019

"

ياولاد حد يطمنا علي اختيار رينيه فايلر 👇😁 https://t.co/CxJL8sevvc — بنت الصعـ💪ــيد 74 🇪🇬🦅 (@Asmaaabozaid991) August 31, 2019

رينيه فايلر 🤔🤔

بقا ده اسم نبدأ بيه #راس_السنه_الهجريه 😂 — Ahmed Ibrahim 74 (@Ahmed74Ibrahim) August 31, 2019

رينيه فايلر مدرب الاهلى الجديد

سيرته الذاتية متواضعه جدا ...

ربنا يستر — abd elhakeem shaddad (@Hakeem_Shaddad) August 31, 2019

ورغم الهجوم على المدير الفني الجديد، إلا أن هناك قطاع كبير من جماهير الأهلي طالبت بمساندة المدرب، وقاموا بتشبيهه بجوزيه بأن جوزيه أيضًا عندما أتى للأهلي كانت سيرته الذاتية ضعيفة مثل فايلر.

خلينا نتفق ان اسطورتنا مانويل جوزيه لما جه الاهلى محدش كان يسمع عنه لكنه كان صاحب شخصيه وفكر وطموح . الاهلى بيكبر أى حد . وبالمثل هندعم المدير الفنى الجديد وهندعم الاداره على أمل إستنساخ جوزيه جديد .

كل الدعم للخطيب

كل الدعم لمجلس الاداره

كل الدعم للمدير الفنى الجديد — AHMAD (@AHMAD78504192) August 31, 2019

جوزيه لما جه الاهلى ماكنش سى فى ولا اسم ولا يعرف حاجة عن افريقيا ... بلاش كلام يقفل الناس من المدرب قبل ما يجى — محمود يسنⓂ (@1mahmoudallam) August 31, 2019

طب لما جوزيه جه كان مين ؟ معلش لما هيدوكوتى جه فى التمنينات كان ايه السى فى بتاعه ادخل واقرا السى فى بتاعه قبل ما يجى الاهلى هتلاقيه كان ولا حاجة

جيبنا مارتن يول من كام سنة وكان مدرب تقيل وله وضعه ودرب توتنهام وف الاخراخد الدورى بالعافية

مش بالاسم والله اهم حاجة شخصيته هتبقى ازاى — محمــ عيسـى ــود (@Mahmoud_Eissa10) August 31, 2019