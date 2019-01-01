ردود أفعال جماهير الأهلي - ما بين الهجوم على فايلر وتشبيهه بجوزيه
أعلن النادي الأهلي منذ قليل التعاقد مع السويسري رينيه فايلر، مديرًا فنيًا للفريق في الموسم الجديد، خلفًا للأورجوياني مارتن لاسارتي.
وكان الأهلي قد أرسل وفدًا إلى أوروبا خلال الأيام الماضية من أجل البحث على مدرب ودراسة السير الذاتية والتعاقد مع مدرب مميز للفريق.
واستقرت لجنة التخطيط بالأهلي على التعاقد مع فايلر لتدريب الفريق خلال المرحلة المقبلة، خاصًة قبل دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.
واستقبلت جماهير الأهلي خبر التعاقد مع فايلر بالهجوم عليه لأنهم توقعوا اسم أقوى منه للتعاقد مع لتدريب الفريق خلال الموسم الجديد.
بعد كلام على روجر شميديت وزوران ماميتش وتين كات وفيليكس مجات .. وفي الاخر رينيه فايلر ؟ كارثه والله— Ahmed Mostafa | RM 🇪🇸👑 (@ahmed_rm74) August 31, 2019
"— بنت الصعـ💪ــيد 74 🇪🇬🦅 (@Asmaaabozaid991) August 31, 2019
ياولاد حد يطمنا علي اختيار رينيه فايلر 👇😁 https://t.co/CxJL8sevvc
رينيه فايلر 🤔🤔— Ahmed Ibrahim 74 (@Ahmed74Ibrahim) August 31, 2019
بقا ده اسم نبدأ بيه #راس_السنه_الهجريه 😂
رينيه فايلر مدرب الاهلى الجديد— abd elhakeem shaddad (@Hakeem_Shaddad) August 31, 2019
سيرته الذاتية متواضعه جدا ...
ربنا يستر
ورغم الهجوم على المدير الفني الجديد، إلا أن هناك قطاع كبير من جماهير الأهلي طالبت بمساندة المدرب، وقاموا بتشبيهه بجوزيه بأن جوزيه أيضًا عندما أتى للأهلي كانت سيرته الذاتية ضعيفة مثل فايلر.
خلينا نتفق ان اسطورتنا مانويل جوزيه لما جه الاهلى محدش كان يسمع عنه لكنه كان صاحب شخصيه وفكر وطموح . الاهلى بيكبر أى حد . وبالمثل هندعم المدير الفنى الجديد وهندعم الاداره على أمل إستنساخ جوزيه جديد .— AHMAD (@AHMAD78504192) August 31, 2019
كل الدعم للخطيب
كل الدعم لمجلس الاداره
كل الدعم للمدير الفنى الجديد
جوزيه لما جه الاهلى ماكنش سى فى ولا اسم ولا يعرف حاجة عن افريقيا ... بلاش كلام يقفل الناس من المدرب قبل ما يجى— محمود يسنⓂ (@1mahmoudallam) August 31, 2019
طب لما جوزيه جه كان مين ؟ معلش لما هيدوكوتى جه فى التمنينات كان ايه السى فى بتاعه ادخل واقرا السى فى بتاعه قبل ما يجى الاهلى هتلاقيه كان ولا حاجة— محمــ عيسـى ــود (@Mahmoud_Eissa10) August 31, 2019
جيبنا مارتن يول من كام سنة وكان مدرب تقيل وله وضعه ودرب توتنهام وف الاخراخد الدورى بالعافية
مش بالاسم والله اهم حاجة شخصيته هتبقى ازاى
قوليلي بقا هو طريقه لعبه ايه والضغط بتاعه متقدم ولا عادي وجناحاته اخبارها ايه وبيفضل الاحتفاظ بالكوره ولا التمرير السريع— sEعDaوزيربترول تويتر (@_seada_) August 31, 2019
قوليلي بقا اقوي CV دخل النادي مارتن يول مدرب توتنهام عمل معانا ايه
قوليلي بقا جوزيه اللي من غير CV عمل ايه
انتوا بتهاجموا وانتوا ماشوفتوش الراجل اصلاً دي مصيبه