ردود أفعال الجماهير - نزل "صلاح" ووصول تاريخي لعُمان والحبسي مشجعًا

عُمان تحقق صعود صعب

فيسبوك تويتر عبده الليثي

حقق المنتخب العُماني الفوز على تركمانستان بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بكأس آسيا.

وتأهل المنتخب العُماني مباشرة إلى الدور الثاني من كأس آسيا، كأفضل ثوالث ضمن منافسات دور المجموعات.

وانتشرت ردود أفعال قوية بين الجماهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أبرزها جاء بسبب حضور علي الحبسي وسط الجماهير. اختيارات المحررين أمم إفريقيا 2019 - الصدمة الكهربائية الأخيرة لإحياء الكرة المصرية

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وقام أحد الأشخاص من جماهير عمان بمطالبة بإشراك صلاح اليحيائي بدلًا من خالد الهاجري، بسبب تراجع مستواه في المباراة حيث قال له "طلع الهاجري ودخل صلاح".

يا كوتش طلع الهاجري ودخل صلاح

والله احسه مدافع مع الخصم #عمان_تركمانستان — بن سالم / السيد مرقدوش (@ahmeed_salim) January 17, 2019

#عمان_تركمانستان



السلاطين 🇴🇲 يأتون بالهدف الثاني



والثالث الله يجيبه 🤲🏼 — ســــ💙ـــايــر🇸🇦 (@Saer_s1) January 17, 2019

#عمان_تركمانستان

إستعجال غير طبيعي من لاعبي المنتخب العماني ينتج عنه تمريرات خاطئة ورعونه أمام المرمى . — كاتالوني للأبد (@kataloni_q8i) January 17, 2019

علي الحبسي يساند منتخب عمان أمام تركمانستان من المدرجات 🇴🇲⚽️🇹🇲#عمان_تركمانستان #كاس_اسيا_2019 https://t.co/KdVrTcApaz — Moments MENA (@momentsmena) January 17, 2019

#عمان_تركمانستان



اصمد يا دفاع عمان 🇴🇲 — مسمار رياضي (@wtFzXOxXcAxcYA0) January 17, 2019