ردود أفعال الجماهير - "سوداني" صعد بقطر لثمن نهائي كأس آسيا
عبده الليثي فيسبوك تويتر
نجح المنتخب القطري في تحقيق الفوز الثاني على التوالي، في منافسات كأس الأمم الآسيوية، على نظيره الكوري الشمالي بستة أهداف نظيفة.
وضمن العنابي الصعود إلى دور الـ16 من كأس الأمم الآسيوية، بعد الحصول على 6 نقاط في أول جولتين بالبطولة.
وانتشرت ردود أفعال الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعد فوز العنابي العريض على كوريا الشمالية.
وجاءت ردود الأفعال مشيدة باللاعب القطري المعز على عبدالله، الذي سجل سوبر هاتريك في مباراة اليوم أمام كوريا الشمالية.
ونرصد لكم بعض ردود أفعال الجماهير
الاعب السوداني المعز علي يسجل لمنتخبنا سوبر هاتريك 💪🏼 #قطر_كوريا_الشماليه — Abosaud (@Abo_saud345) January 13, 2019
خبر جميل للشعب السوداني ، المعز علي هداف كاس اسيا حتى الان
#قطر_كوريا_الشماليه — فص. (@F9_FaiSall) January 13, 2019
#قطر_كوريا_الشماليه
قلناا لكم من قبل ونعيد ونزيد #قطر تصعب على من بغاهااا
👍🏻👍🏻👍🏻🇶🇦🇶🇦🇶🇦😍😍😍 — هتان قطر (@UPS5F4Q8DWM55DU) January 13, 2019
بالتوفيق لمنتخبا #قطر_كوريا_الشمالية — abh_al-thani2 (@Thani2Al) January 13, 2019
مهرجان تهديفي عنابي
من النوع الفاخر 🇶🇦😍👌🏽
اللهم لك الحمد و الشكر 🙌🏽 #كأس_اسيا2019 #قطر_كوريا_الشمالية — Wura (@Wura_88) January 13, 2019
عاجل : فريق كوريا الشمالية يطلب اللجوء السياسي😂
#قطر_كوريا_الشماليه @FahadBuzwair @Rashid_Alkuwari — (الذهـبي) (@Sbiinh) January 13, 2019
مبروكين الفوز وهاردلكم قول عبدالكريم
الحين بيذلونّا وبيرشحونه لأفضل لاعب في العالم. #قطر_كوريا_الشمالية #كوريا_الشمالية_قطر — Khalid Albaker (@khd_Albaker) January 13, 2019