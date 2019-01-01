ردود أفعال الجماهير - "سوبر هاتريك" المعز يصعد بقطر لثمن نهائي كأس آسيا

قطر تصعد لدور الـ16 بكأس آسيا

نجح المنتخب القطري في تحقيق الفوز الثاني على التوالي، في منافسات كأس الأمم الآسيوية، على نظيره الكوري الشمالي بستة أهداف نظيفة.

وضمن العنابي الصعود إلى دور الـ16 من كأس الأمم الآسيوية، بعد الحصول على 6 نقاط في أول جولتين بالبطولة.

وانتشرت ردود أفعال الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعد فوز العنابي العريض على كوريا الشمالية. اختيارات المحررين أمم إفريقيا 2019 - الصدمة الكهربائية الأخيرة لإحياء الكرة المصرية

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وجاءت ردود الأفعال مشيدة باللاعب القطري المعز على عبدالله، الذي سجل سوبر هاتريك في مباراة اليوم أمام كوريا الشمالية.

ونرصد لكم بعض ردود أفعال الجماهير

#قطر_كوريا_الشماليه

الف مليؤؤن مبرؤؤك المنتخب قطر الشقيق

تاهل الدور القادم من كاس اسيا فرحتلكم والله

اخوكم من سوريا — فرحان (@_O_S_9_) January 14, 2019

مبرووووك قطر الف مبروك أداء ونتيجه انشاء الله النتيجه كذلك في المباراة القادمة #قطر_كوريا_الشمالية — حسين علي (@bznRA9W98q6nlqw) January 14, 2019

مبرووووك قطر الف مبروك أداء ونتيجه انشاء الله النتيجه كذلك في المباراة القادمة #قطر_كوريا_الشمالية — حسين علي (@bznRA9W98q6nlqw) January 14, 2019

بالنتيجة الأكبر الى الان و بخامس سوبر هاترك بتاريخ البطولة #العنابي يسلك طريق دور ثمن النهائي بنجاح #قطر_كوريا_الشمالية مبروك للأدعم — Mustafa_Alwan (@Mustafaalwan99) January 13, 2019

الاعب السوداني المعز علي يسجل لمنتخبنا سوبر هاتريك 💪🏼 #قطر_كوريا_الشماليه — Abosaud (@Abo_saud345) January 13, 2019

العنابي القطري يَضرب كل عصافير آسيا بفوز كاسح ورائع على حساب كوريا الشمالية بنصف درزن حطم فيه كل الأرقام القياسية ويَسير بثقة في البطولة الآسيوية بعد تأهل مستحق لدور ال١٦ بمعنويات كبيرة وعالية قبل لقاء الصدارة أمام الأخضر السعودي #قطر_كوريا_الشماليه #كاس_اسيا2019 #مجلس_اسيا2019 — Sabri Al-Khateeb (@SabriAzzam) January 13, 2019 خبر جميل للشعب السوداني ، المعز علي هداف كاس اسيا حتى الان



#قطر_كوريا_الشماليه — فص. (@F9_FaiSall) January 13, 2019

#قطر_كوريا_الشماليه

قلناا لكم من قبل ونعيد ونزيد #قطر تصعب على من بغاهااا



👍🏻👍🏻👍🏻🇶🇦🇶🇦🇶🇦😍😍😍 — هتان قطر (@UPS5F4Q8DWM55DU) January 13, 2019

مهرجان تهديفي عنابي

من النوع الفاخر 🇶🇦😍👌🏽



اللهم لك الحمد و الشكر 🙌🏽 #كأس_اسيا2019 #قطر_كوريا_الشمالية — Wura (@Wura_88) January 13, 2019