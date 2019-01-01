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كأس آسيا

ردود أفعال الجماهير - حسرة على مارفيك وغضب ضد بيتزي

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المنتخب السعودي
صدمة سعودية بالخروج من دور الـ16 أمام اليابان

عبده الليثي     فيسبوك      تويتر

ودع المنتخب السعودي منافسات كأس الأمم الآسيوية، على يد نظيره الياباني، من منافسات دور الـ16، بعد الهزيمة بهدف دون رد.

وكان المنتخب السعودي يسعى لتحقيق اللقب، قبل الصدمة التي يتلقاها الجماهير اليوم أمام اليابان، ويفشل في التأهل إلى دور الـ8.

ونرصد لكم أبرز ردود أفعال الجماهير على وداع المنتخب السعودي لبطولة آسيا مبكرًا في نظر جماهيره التي كانت تتمنى أن يحقق اللقب.

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وجاءت بعض ردود أفعال الجماهير على النحو التالي:

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الشهراني: فعلنا كل ما لدينا وأهدرنا الكثير من الفرص أمام اليابان
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بيتزي: مهمتي انتهت مع منتخب السعودية
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اقتربت.. بياتيك في ميلان وهيجوايين إلى تشيلسي وماوري إلى جنوى
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