ردود أفعال الجماهير اللبنانية بعد ضياع الصعود بكأس آسيا
عبده الليثي فيسبوك تويتر
حقق المنتخب اللبناني الفوز على نظيره كوريا الشمالية بأربعة أهداف مقابل هدف، في ختام دور المجموعات بكأس آسيا.
وبهذه النتيجة يفشل المنتخب اللبناني في الصعود للدور الثاني من البطولة، بسبب اللعب النظيف.
وجاءت ردود أفعال مختلفة على المباراة من الجماهير اللبنانية حول الفوز وعدم التأهل إلى الدور القادم من البطولة الآسيوية.
ونرصد لكم بعض ردود الأفعال على النحو التالي:
لبنان الثالث👏🏻👏🏻👏🏻♥️♥️♥️ باقي بس هدفييين 😭😭😭🇱🇧🇱🇧🇱🇧#لبنان_كوريا_الشمالية — Ali_Yara 🇮🇶 (@AliNoaman13) January 17, 2019
يا الله حرام نخسر يلا يلا لبنان#لبنان_كوريا_الشمالية — Carol (@carol_issa2) January 17, 2019
#لبنان_كوريا_الشمالية
يارب يجيبو الهدفين ويتاهلو
يستاهلو الفرحة🙏🏻 — ياسمينه (@yasmin_7loa2) January 17, 2019
#لبنان_كوريا_الشمالية #رجال_الأرز_قادمون
باقي هدفين على التاهل 😓 ومافي كتير وقت — 𓆩𝒜𝓁𝑒𝑒𝓃𓆪 (@aleenfcb1) January 17, 2019
يا قلبي يا حسن هدف غالي انشالله نربح 🙏#لبنان_كوريا_الشمالية — belle mayouch (@BMayouch) January 17, 2019