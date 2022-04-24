رد الناقد الرياضي سعود الصرامي بقوة وحدة على ماريوس سوموديكا المدير الفني للشباب وتصريحاته الخاصة بنادي النصر والمنافسة في الدوري السعودي، وقد رفض تمامًا وصفه للهلال بأنه ريال مدريد آسيا.

النصر خرج من الموسم الجاري صفر اليدين رغم الإنفاق الكبير في بدايته، فيما تُوج الهلال بدوري أبطال آسيا والسوبر السعودي وضمن تأهله رسميًا لدور الـ16 من دوري الأبطال 2022، ومازال يُنافس الاتحاد على صدارة الدوري السعودي.

ماذا قال مدرب الشباب عن النصر؟

سوموديكا تحدث لصحيفة ديجي سبورت الرومانية مؤكدًا ارتياحه في السعودية وسعادته بين أهلها، واصفًا إياهم بالأفضل في منطقة الخليج، وقد أشار إلى رغبة الشباب في تجديد عقده لكن موضحًا أنه ليس متسرعًا وسيتخذ قراره لاحفًا خاصة أن لديه العديد من الخيارات.

وأضاف حول المنافسة في الدوري السعودي وآسيا "وجدت فريقًا جيدًا في الشباب ولاعبين بجودة عالية، لم أتوقع أن ينسجموا مع أفكاري بتلك السرعة، لكن هناك الهلال الذي يمتلك نجومًا كبار، هو فريق استثنائي .. ريال مدريد آسيا، يفوز بالألقاب كل موسم ولديه لاعبين لا جدال حول قيمتهم الفنية"

تابع "من الصعب جدًا منافسة الهلال، وكذلك النصر حيث يمتلك لاعبين يكسبون أكثر من 10 ملايين يورو سنويًا".

كيف رد المتحدث السابق باسم النصر على مدرب الشباب؟

الصرامي هاجم بشراسة المدرب الروماني وطلب منه البقاء في أمور ناديه وعدم التحدث عن النصر أو غيره، مشيرًا إلى أن الفريق الأصفر ليس الوحيد الغني في السعودية.

وأضاف "رئيس الشباب سبق أن وصف جمهور النصر بـ "الملاقيف" خلال مساحة في تويتر، أسأله "مدربك الآن "ملقوف" أم لا؟"، ما دخلك أيها المدرب بالنصر؟ المفترض أن تتحدث عن ناديك".

تابع "نادي الشباب ليس فقيرًا أبدًا، ميزانيته تتجاوز الـ160 مليون ريال سعودي، والموسم القادم ستتخطى الـ200 مليون، هو نادٍ ليس فقير أبدًا، والنصر ليس النادي الوحيد الذي لديه الملايين".

أضاف "كذلك تشبيهه للهلال بأنه ريال مدريد ليس صحيحًا أبدًا، ريال مدريد لم يتعادل أمام الباطن ذهابًا إيابًا، ولم يخسر أمام الفتح ولم يُعاني أمام الحزم حتى الدقيقة الأخيرة واحتسب له ركلة جزاء غير صحيحة تصدى لها مالك عسلة، ريال يفوز على برشلونة ويُنافس ليفربول وصاحب الرقم القياسي في دوري أبطال أوروبا".

وأتم "حكاية أنك تريد استمالة نادٍ معين أو أنه قيل لك حاول أن تهاجم هذا النادي وتمدح هذا النادي وأن يكون حديثك خارج السعودية، فهذا الكلام واضحة أهدافه، وهذا "اللف والدوران" مفهوم وشبعنا منه، تلك الألاعيب مكشوفة تمامًا للوسط الرياضي".

يُشار إلى أن النصر سيواجه الشباب في الجولة القادمة من الدوري السعودي والتي ستنطلق عقب إجازة عيد الفطر السعيد.

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