ردًا على رئيس الاتحاد ... خليلوزيتش: قصة زياش ومزراوي انتهت

فتح فوزي لقجع رئيس اتحاد كرة القدم المغربي الباب لعودة الثنائي، حكيم زياش ونصر مزراوي، لصفوف المنتخب خلال نهائيات كأس العالم 2022 التي ستنطلق في قطر الشتاء القادم، لكن الرد على ذلك القرار جاء سريعًا من جانب المدير الفني وحيد خليلوزيتش.

المدرب البوسني كان قد استبعد الثنائي من كأس أمم إفريقيا 2021 والمباريات الأخيرة لتصفيات كأس العالم والمواجهة الحاسمة أمام الكونغو لأسباب انضباطية، وقد علل ذلك برفضهما اللعب للمنتخب وادعائهما الإصابة في أوقات سابقة.

ماذا قال لقجع عن عودة زياش ومزراوي للمنتخب المغربي؟

لقجع كان قد قال الأسبوع الماضي حسبما نقلت وكالة أ ف ب "أبواب المنتخب مازالت مفتوحة لجميع اللاعبين المغاربة مهما كان الاختلاف مع أي لاعب. لا يمكنني ولا يمكن لأي شخص آخر أن يحرم لاعبًا مغربيًا من اللعب للفريق الوطني، سواء كان زياش أو مزراوي أو أي لاعب آخر".

وأضاف "هذه المسألة غير قابلة للنقاش لا مع وحيد ولا مع غيره، وسأعبر له عن تلك القناعة الشخصية بكل صراحة ووضوح عندما يعود من عطلته نهاية أبريل".

ماذا قال خليلوزيتش عن عودة نجمي أياكس وتشيلسي لأسود الأطلس؟

خليلوزيتش أجرى حوارًا مع قناة "نوفا تي في" أكد خلاله تمسكه بموقفه السابق، وهو عدم استدعاء أي من اللاعبين مجددًا للعب تحت قيادته بالقميص الوطني، كما أشار إلى أنه سبق وجرب مرارة الإقالة من تدريب منتخب ما بعد قيادته لنهائيات كأس العالم.

إذ قال حول إمكانية استدعاء زياش ومزراوي لمونديال قطر 2022 "اللاعب الذي يرفض التدريب ويرفض اللعب ويدعي الإصابات، بالنسبة لي قصته منتهية".

وحول مستقبله مع المنتخب، قال "أنا هادئ تمامًا، سبق أن حدثت الكثير من الأشياء الغريبة في حياتي، مثل الإقالة من تدريب منتخبين قبل نهائيات كأس العالم بعدما قدتهما للنهائيات بنتائج ممتازة، إن لم يكن هناك شعور بالرضا تجاه عملي وسأقال من منصبي، فلن تكون المرة الأولى".

يُشار إلى أن صاحب الـ69 عامُا أقيل من تدريب منتخب كوت ديفوار قبل انطلاق مونديال 2010 وعقب قيادته إياه للنهائيات، وقد تكرر معه نفس السيناريو مع منتخب اليابان قبل بدء نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.



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