ردًا على أولمبياكوس .. اتحاد الكرة: العالم أشاد بإجراءاتنا الاحترازية لكورونا

اتحاد الكرة يرد على ما ذكره أولمبياكوس في خطابه للاتحاد الدولي.

رد محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، على الخطاب الذي أرسله نادي أولمبياكوس اليوناني إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بشأن عدم تطبيق الاتحادات الإفريقية للإجراءات الاحترازية بالشكل المطلوب.

خطاب أولمبياكوس جاء بعد إصابة أحمد حسن كوكا مهاجم منتخب مصر، ويوسف العربي لاعب المنتخب المغربي بفيروس كورونا، بعد المشاركة مع منتخبي بلادهما بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2022 بالكاميرون.

فضل قال خلال تصريحات لموقع في الجول: "اتحاد الكرة أدار ملف الإصابات الخاصة بفيروس كورونا بشكل احترافي كبير، أشاد به جميع الأندية الأوروبية، خاصة بعد إصابة الثنائي المحترف بإنجلترا محمد صلاح ومحمد النني، بالإضافة لأحمد حسن كوكا لاعب أولمبياكوس".

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عضو اللجنة الخماسية تابع: "اتحاد الكرة تعامل سريعًا منذ اللحظات الأولى لإصابة صلاح وبعد ثبوت إيجابية عينته، وتواصل الاتحاد مع مسؤولي ليفربول الإنجليزي، وبيان رسمي بالإنجليزية نظرًا لشعبية صلاح العالمية، وآخر باللغة العربية، لتوضيح حالته".

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محمد فضل واصل: "تم تنسيق البروتوكول العلاجي بين طبيب المنتخب محمد أبو العلا ونادي ليفربول، قبل التنسيق فيما بعد مع ناديي ليفربول وآرسنال لإرسال طائرة طبية مجهزة لنقل صلاح والنني إلى إنجلترا، وسط إشادة كبيرة من مسؤولي الناديين، بالدور الذي قام به اتحاد الكرة المصري".

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واستطرد قائلًا: "منتخب مصر أجرى 6 مسحات طبية لجميع اللاعبين خلال المعسكر الأخير، كما تم السفر إلى توجو عبر طائرة خاصة، بعيدًا عن الطيران العادي، لتوفير راحة وأمان أكثر للاعبين".

وأردف: "جميع اللاعبين وأفراد المنتخب، كانوا يقيمون في غرف فردية، وليس بغرف مزدوجة مثلما كان يحدث سابقًا، وكافة الإجراءات وأساليب السلامة كانت على رأس أولويات اللجنة الخماسية والجهاز الطبي للمنتخب".

واختتم فضل تصريحاته قائلًا: "منتخب توجو تعامل بنفس الطريقة عندما ظهرت حالة إيجابية بفيروس كورونا بالقاهرة قبل مواجهة الجولة الثالثة، وخلال تواجدنا في توجو شكرت وزيرة الشباب والرياضة التوجولية، وأيضًا الدولة المصرية واتحاد الكرة، لما قدمه من دعم للمنتخب واللاعبين المصابين والعزل المناسب واتخاذ كافة الإجراءات المناسبة".

يأتي ذلك بعدما شهد معسكر منتخب مصر الأخير إصابة الثلاثي المحترف أحمد حسن كوكا ومحمد النني ومحمد صلاح بفيروس كورونا، بالإضافة للمدلك.