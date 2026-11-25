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أفلت رحيم ستيرلينج، جناح منتخب إنجلترا السابق، من عقوبة السجن الفوري بعد اعترافه بالقيادة الخطرة أثناء استنشاق أكسيد النيتروز. وكان اللاعب البالغ 31 عامًا قد حطّم سيارته اللامبورغيني بالكامل خلال ساعة الذروة الصباحية، فيما انتقدت القاضية «قراره الأناني تمامًا» قبل أن تصدر بحقه حكمًا بالسجن مع وقف التنفيذ ومنعه من القيادة لمدة عامين.

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ستيرلينج يفلت من السجن في قضية حادث اللامبورغيني

أفلت ستيرلينج من عقوبة السجن الفوري يوم الأربعاء بعد اعترافه بالقيادة الخطرة، وفقًا لوكالة رويترز. وكان اللاعب البالغ 31 عامًا قد حطّم سيارته اللامبورغيني بعد استنشاقه «غاز الضحك» أثناء القيادة. وخلال مثوله أمام محكمة الصلح في بيزينغستوك، صدر بحق ستيرلينج حكم بالسجن 12 شهرًا مع وقف التنفيذ لمدة 18 شهرًا. كما مُنع من القيادة لمدة عامين، وأُلزم بأداء 100 ساعة من العمل غير المدفوع الأجر.

وكان ستيرلينج، الذي توّج بأربعة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز مع مانشستر سيتي وخاض 82 مباراة دولية مع منتخب إنجلترا، قد أقرّ بذنبه في سبتمبر في تهم القيادة الخطرة وحيازة أكسيد النيتروز وعدم تقديم عينة دم.

قيادة «مروعة» خلال ساعة الذروة الصباحية

وقعت الحادثة في 28 مايو خلال ساعة الذروة الصباحية على الطريقين السريعين M25 وM3 في جنوب إنجلترا. ورصدت لقطات كاميرا إحدى السيارات ستيرلينج وهو يتنقل بين المسارات بشكل متهور، وكاد يصطدم بالحاجز الأوسط على الطريق M3.

ووصف أحد الشهود، الذي أبلغ الشرطة، قيادته بأنها «مروعة تمامًا»، مشيرًا إلى أنه كان يستنشق من بالون كبير حجب معظم رؤيته للطريق. وبعد خروجه من الطريق السريع، اصطدمت سيارة ستيرلينج اللامبورغيني بلافتة على جانب الطريق وتحطمت بالكامل، من دون أن تتورط أي مركبات أخرى ومن دون إصابة أي شخص.

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وعثرت الشرطة على ستيرلينج جالسًا في مقعد الراكب ممسكًا بعبوتين من أكسيد النيتروز. وأدانت القاضية كيرستي ألمان تصرفاته، مؤكدة أنه تصرف بـ«تجاهل واعٍ لسلامة مستخدمي الطريق الآخرين».

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القاضية تنتقد «قرارًا أنانيًا تمامًا»

ولم تتردد القاضية ألمان في انتقاد الجناح، الذي لعب مع فينورد الهولندي الموسم الماضي، إذ قالت إن ستيرلينج «اتخذ قرارًا متعمدًا وأنانيًا تمامًا بقيادة سيارتك من دون قسط كافٍ من النوم وأثناء تعاطي مخدر من الفئة C ... ما عرّض عددًا كبيرًا من مستخدمي الطريق لخطر كبير بالتعرض لأذى جسيم».

وأبلغ ستيرلينج الشرطة لاحقًا بأنه يعاني من «مشكلة مع أكسيد النيتروز». وأوضح محاميه جيسون بارتفيلد أن اللاعب البالغ 31 عامًا بدأ تعاطي هذه المادة خلال فترة صعبة في مسيرته.

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وقال بارتفيلد أمام المحكمة: «لقد أدرك آليات التكيف غير الصحية المختلفة ... التي أدت إلى هذه المخالفة».

عمل غير مدفوع الأجر ومرحلة تعافٍ مقبلة

ورغم خطورة المخالفات، تجنب ستيرلينج الحبس الفوري بفضل ظروف شخصية مخففة كبيرة. وسلطت القاضية ألمان الضوء على أعماله الخيرية وتعامله مع خدمات علاج الإدمان منذ حادث مايو. ويتعين على نجم مانشستر سيتي السابق الآن إكمال 100 ساعة من العمل غير المدفوع الأجر وتجنب ارتكاب أي مخالفات أخرى خلال الأشهر الـ18 المقبلة، لتفادي تفعيل عقوبة السجن.