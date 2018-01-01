جوارديولا يشيد بسترلينج: ما يقوم به خارج الملعب يظهر نضوجه

بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي يؤكد أن لاعبه رحيم سترلينج أظهر علامات نضوج كبيرة في الفترة الماضية.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أشاد بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي باللاعب الإنجليزي رحيم سترلينج وما يظهره من علامات نضوج في الفترة الأخيرة داخل وخارج الملعب.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها بيب خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فريقه أمام كريستال بالاس ضمن لقاءات الجولة الـ 18 من الدوري الإنجليزي.

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وكان سترلينج قد طالب مجلس مدينة برينت بتوضيح موقفهم من بيع حديثة عامة يستخدمها الأطفال في حيه من أجل التنزه واضاعة بعض الوقت.

وكتب سترلينج على "تويتر" موجهًا كلامه للمجلس: "أحتاج لإجابة على ذلك، أصدقائي يراسلونكم باستمرار ولا يتلقون أن أي رد، أحاول أن أساعد المجتمع خاصة الأطفال لكن المجلس لا يزال يحاول بيع جزء من طفولتي متمثلًا في حديقة برينت، هل يمكن لأحدكم أن يرد من فضلكم؟".

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي: "البادرة تتحدث عن نفسها، لقد أصبح أكثر نضجًا وأنا متأكد أن ذلك الأمر سيزيد مع مرور الوقت، انها بادرة مذهلة".

وأضاف: "كل هذه الأمور التي يقوم بها لابد أن تعود في النهاية بالنفع على حياته الخاصة وعلى عائلته، تلك هي طريقة سير الأمور، يمكننا فقط أن نقول له شكرًا على الأمور الطيبة التي يقوم بها".

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جدير بالذكر أن سترلينج كان قد نال جائزة شهر نوفمبر الماضي عن أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي بعد اداءه المميز رفقة مانشستر سيتي.