رحيل 3 أجانب وعودة عسيري .. ثورة التغيير مستمرة في الأهلي

مازال وليد معاذ رئيس الأهلي الجديد، يحاول إحداث تغيير كبير داخل قلعة الكؤوس، بعد توليه المسؤولية خلفًا للمستقيل ماجد النفيعي.

ما هي التغييرات التي يريد إحداثها رئيس الأهلي؟

أشارت صحيفة "البلاد" السعودية، إلى أن إدارة الأهلي برئاسة وليد معاذ، تسعى خلال الوقت الحالي لإبرام التعاقد مع 3 لاعبين أجانب جدد.

Shahid

وأضافت الصحيفة أن الأهلي يريد التعاقد مع ثلاثي أجنبي بدلًا من الكاميروني فرانك كوم، والتونسي يوسف العبدلي، والكرواتي فيليب برادريتش.

كما اقتربت إدارة الأهلي من التعاقد مع لاعبين محليين على سبيل الإعارة، أبرزهم عبد الفتاح عسيري لاعب النصر والذي كان لاعبًا في الأهلي قبل انتقاله إلى العالمي.

الأهلي يستهدف تجديد عقد الأسمري

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية، إلى أن وليد معاذ رئيس الأهلي، سيقوم بعقد جلسة مع علي الأسمري لاعب الفريق، من أجل تجديد تعاقده لضمان استمراره مع الفريق.

وأكدت الصحيفة على أن الأسمري لا يمانع تجديد عقده، ويعطي الأهلي الأولوية، حيث سيدخل الفترة الحرة خلال شهر يناير القادم، والتي تسمح له بالتعاقد مع أي فريق آخر.

وتستهدف إدارة الأهلي عدم التفريط في أي لاعب خاصة الأساسيين، لكي يتمكن الراقي من العودة إلى دوري المحترفين مرة أخرى.

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