بعد رحيله عن نانت.. خليلوزيتش يقترب من تدريب منتخب المغرب

رينارد رحل عن تدريب المغرب كأس الأمم الإفريقية

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، أن البوسني وحيد خليلوزيتش، المدير الفني لنانت الفرنسي، اقترب بشكل كبير من تولي تدريب المنتخب المغربي.

وكان الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني السابق للمنتخب المغربي، رحل بعد انتهاء كأس الأمم الإفريقية والخروج من دور الـ16.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "المنتخب" المغربية، أن وحيد خليلوزيتش اجتمع ببعض المندوبين عن فوزي لجقع رئيس الاتحاد المغربي للاتفاق على البنود.

وكشفت الصحيفة أن اجتماع أخر سيجمع بين المدرب وممثلي الاتحاد المغربي لكرة القدم، للاتفاق على كافة البنود وتوقيع العقود.

وكان وحيد خليلوزيتش قد فسخ تعاقده مع نانت الفرنسي وهو ما يقربه من أي وقت مضى من تدريب أسود الأطلس في المرحلة المقبلة.

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ويستعد منتخب المغرب لخوض منافسات تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون وأيضًا تصفيات كأس العالم 2022 في قطر خلال الأشهر المقبلة.