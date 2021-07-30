"رحيل مينيزيس" .. تعليق مثير من نجم النصر

بعض الجماهير طالبت برحيل مينيزيس

علق هاشم سرور، نجم نادي النصر السابق، على مطالبات بعض من جماهير العالمي، برحيل المدرب البرازيلي مانو مينيزيس، وذلك قبل بداية الموسم الجديد 2021-2022.

مينيزيس يقود معسكر نادي النصر المقام حاليًا في بلغاريا استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد، حيث خاض فريق مباراة ودية أمس الخميس أمام فريق أبويل القبرصي.

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هاشم سرور كتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يكشف فيها عن رأيه في مسألة رحيل مينيزس عن صفوف نادي النصر خلال الوقت الحالي.

وجاء نص تغريدة سرور كالآتي: "أنصح جميع جماهير النصر، عدم الاستماع للأصوات المطالبة بتغيير مدرب أو لاعب أو مسؤول، لأن النصر لم يبدأ حتى ننتقده".

وتابع: "وما يحصل من البعض في هذا الوقت، هي رغبة في زعزعة استقرار الفريق من البداية، رسالتي لمحبين النصر فقط".

جماهير نادي النصر أبدت غضبها من مينيزيس، بعد تعادل الفريق أمام أبويل في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الخميس في المباراة الودية التي جمعت بينهما.