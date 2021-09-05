رحيل ميسي وجريزمان وقدوم ديباي ودي يونح .. برشلونة "ينتحر" رياضيًا لإنقاذ اقتصاده!

ما هو تقييم سوق انتقالات برشلونة الصيفي؟

رحل أنطوان جريزمان وقبله ليونيل ميسي وغادر ميراليم بيانيتش بعد غلق سوق الانتقالات في إسبانيا ورحل عدد من المواهب الشابة مقابل صفقات مجانية وإعارات.

ملخص سوق انتقالات برشلونة في الصيف الجاري هو محاولة تصحيح مسار الفريق الاقتصادي وتقليل سقف الرواتب وحل كوراث جوسيب ماريا بارتوميو حتى لو كان ذلك على حساب المشروع الرياضي.

كيف هو سوق انتقالات برشلونة؟ وهل يمكن اعتباره ناجحًا؟

حقق برشلونة أرباحًا مالية في سوق الانتقالات ولكنّها ليست كبيرة، فالفريق صرف 14.5 مليون يورو فقط على الصفقات التي اشتراها بحسب "ترانسفير ماركت" منها 14 مليون لأجل إيمرسون الذي رحل بعد ذلك مقابل 25 مليون يورو إلى توتنهام، ونصف مليون يورو قيمة إعارة يوسف دمير.

وجمع الفريق من بيع اللاعبين 79.5 مليون يورو ورغم أنها نسبة بسيطة لكن على الأقل هناك أرباح.

الأهم أنّه تخلص من سقف رواتب ضخم سواء بخفض رواتب جيرارد بيكيه وجوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس وحتى ميراليم بيانيتش قبل إعارته أو التخلص من رواتب كبيرة مثل ليونيل ميسي وأنطوان جريزمان.

فبحسب ما نشره حساب "SwissRamble" عبر تويتر فإنّ برشلونة وفّر نحو 120 مليون يورو من رواتب اللاعبين، ووصلت نسبة الرواتب إلى أكثر من 65% وهي النسبة المطلوبة لتحقيق التوازن الاقتصادي.

If we rank clubs from the Big 5 leagues by wage bill, the Premier League has no fewer than 9 of the top 20, though the highest are #FCBarcelona £389m, followed by #PSG £363m, #MCFC £351m, #RealMadrid £332m and #LFC £326m. #FCBayern are the highest German club with £298m. pic.twitter.com/6efYxc7SaU — Swiss Ramble (@SwissRamble) August 26, 2021

ولا يزال برشلونة بحاجة للمزيد من تصحيح الوضع المالي وذلك بتخفيض رواتب لاعبين مثل سيرجي روبيرتو وفيليبي كوتينيو وصامويل أومتيتي بجانب تجديد عقد عثمان ديمبيلي براتب أقل مع تعديل عقود المواهب الشابة أمثال أنسو فاتي وبيدري.

وماذا عن الوضع الرياضي؟

بحسب "كادينا سير" فإنّ برشلونة لم يحل الأزمة الاقتصادية بصورة كاملة، ربما تخطى ولو قليلًا عنق الزجاجة خاصة وأنّه قد يحصل على قرابة 75 مليون يورو الصيف المقبل من بيع فرانشيسكو ترينكاو وأنطوان جريزمان وراي ميناج وكذلك ميراليم بيانيتش.

ورغم ذلك، فإنّ النادي الكتالوني سوف يكون حريصًا في التعامل مع وضعه الاقتصادي حتى لا تتكرر مصائب بارتوميو، أي أنّ جوان لابورتا قد يصبر حتى صيف 2023 ليدخل سوق الانتقالات بقوة ويضم صفقات بارزة.

وربما بحلول 2023 يكون قد رحل الكثير من اللاعبين كبار السن وأصحاب الرواتب المرتفعة ويصبح دخل الفريق أفضل وسلم الرواتب أكثر اتزانًا.

ولكن هذا الأمر جاء على حساب الوضع الرياضي، فبرشلونة تخلص من الهداف التاريخي للفريق، ليونيل ميسي، ومنحه لمنافس مباشر على دوري أبطال أوروبا، كما اضطر لإعادة أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد مع مدرب قادر على إخراج أفضل ما لديه.

قد ينجح أتلتيكو مدريد بفضل برشلونة في تحقيق لقب الدوري الإسباني للموسم التالي على التوالي وقد يتمكن باريس من حصد الأبطال، وكل هذا لأنّه لا يمكن لفريق مجروح ماليًا أن يضع مشروعًا اقتصاديًا ناجحًا.

الأمل في المستقبل

ملامح الموسم الحالي غير مبشرة بالنسبة لبرشلونة حتى بعد الصفقات، ولكن هناك فرصة للمستقبل لتطوير لاعبين مثل بيدري وفاتي وريكي بوتش والاعتماد على فرينكي دي يونج وجارسيا وأليخاندرو بالدي ونيكو جونزاليس وغيرهم من مواهب لا ماسيا.

وربما لهذا السبب كان مطلوبًا من رونالد كومان الفوز بالدوري الإسباني الموسم الحالي والاعتماد على مواهب لا ماسيا المهمشين وعلى رأسهم ريكي بوتش بجانب تطوير العناصر المتاحة والاعتماد عليها بأفضل شكل ممكن لبناء جيل قادر على المنافسة أمام كبار القارة في المستقبل.

ربما لا يبدو كومان الشخص الأنسب لهذه المهنة لذلك حاولت الإدارة التخلص منه في الصيف لكن فشلت بسبب عدم وجود بديل، لكن الأكيد إن النية عند لابورتا هي التخلص من العبء الاقتصادي أولًا ثم بناء مشروع المستقبل ثانيًا، وبهذا يصبح سوق الانتقالات ناجحًا حتى لو خرج من الفريق أهم نجومه ليونيل ميسي!

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