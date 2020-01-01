رحيل لاوتارو وعودة إيكاردي وشرط صلاح في ثورة هجوم إنتر بالصيف

ثورة في خط هجوم إنتر الإيطالي خلال الصيف المقبل تشمل العديد من التغييرات.

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن نادي إنتر يستعد في الوقت الحالي لثورة بخط هجومه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "توتو سبورت" والتي أكدت أن رحيل ماورو إيكاردي بشكل نهائي لا يعد أمرًا مضمونًا بسبب الشرط الموضوع في عقده مع باريس سان جيرمان والذي يماثل الذي وضعه محمد صلاح مع فيورنتينا قبل سنوات.

وينص عقد إيكاردي الثلاثي مع باريس سان جيرمان وإنتر على إعارته للنادي الفرنسي وشراءه بنهاية الإعارة لو تم دفع 65 مليون يورو، لكن بشرط موافقته الشخصية رفقة زوجته واندا نارا.

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وسيعاني إنتر من رحيل لاعبه لاوتارو مارتينيز المطلوب في أكثر من نادي على رأسهم برشلونة بطلب خاص من القائد ليونيل ميسي زميله في منتخب الأرجنتين.

وبحسب ما ذكرت "توتو سبورت" فمارتينيز تتم متابعته من قبل ريال مدريد ويوفنتوس أيضًا انتظارًا للتعرف على موقفه رفقة النيراتزوري.

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ولن يفرط إنتر في خدمات اللاعب بمبلغ مالي أقل من 150 مليون يورو وهو ما سيسمح لهم بتعويضه بشكل سهل خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وتحدثت الصحيفة أيضًا عن إمكانية عودة اللاعب التشيلياني أليكسيس سانشيز لصفوف مانشستر يونايتد بنهاية الموسم بعد إنتهاء إعارته.

وذكرت أن النادي سيتابع عدة أسماء في الفترة المقبلة من أجل استبدال الثنائي، على رأسهم ديريس ميرتينز لاعب نابولي وألفارو موراتا مهاجم يوفنتوس السابق وأتلتيكو مدريد الحالي.

كما تضمنت قائمة البدلاء عدة نجوم آخرين على رأسهم أوباميانج نجم أرسنال وتيمو فيرنر مهاجم لايبزيج وأنطوان جريزمان لاعب برشلونة.

جدير بالذكر أن إنتر يحتل في الوقت الحالي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 54 نقطة وبفارق ثلاث نقاط للمتصدر يوفنتوس.