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علق الخبير القانوني أحمد الشيخي، على الأنباء التي انتشرت مؤخرًا حول إمكانية عودة جواو فيليكس إلى تشيلسي قادمًا من النصر السعودي، محذرًا من التحايل على قوانين الفيفا من خلال هذه الخطوة التي قد تمثل خطورة بالغة على العالمي.

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ووضع الشيخي مثالًا في تغريدة عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، من أجل توضيح الموقف بشكل كامل، تزامنًا مع التكهنات الخاصة بعودة اللاعب إلى أوروبا، وتصريحات شقيقه هوجو بخصوص تمسكه بحلم اللعب في دوري أبطال أوروبا.

ماذا حدث؟

وفي هذا السياق، أشارت صحيفة "الرياضية" إلى أن رغبة نادي النصر، هي التي ستحسم مصير جواو فيليكس، وفق بند في عقد اللاعب، يحل موعد تنفيذه نهاية مايو المُقبل، والذي ينص على أحقية "الأصفر" في قرار عدم المضي في الاستفادة من خدمات نجمه البرتغالي، مما يترتب عليه عودته إلى تشيلسي، الذي يرتبط معه بعقد حتى 2031.

ويملك النصر حق تجديد عقد فيليكس لمدة موسمين إضافيين، حتى 2029، مقابل 20 مليون يورو، كبند يتم تفعيله تلقائيًا، في حالة عدم إشعار اللاعب بالرغبة في الاستغناء عنه، حتى نهاية مايو، ما يعني أن رحيل جواو مرتبط بـ"موافقة" الإدارة، وإذا ما انتهت المهلة مع دخول شهر يونيو، يفعل التجديد التلقائي، بموجب الاتفاقية المبرمة خلال استقطابه من تشيلسي.

وفي حالة استمرار جواو فيليكس، سيتم تقسيم قيمة الانتقال إلى تشيلسي، التي تبلغ إجمالًا 50 مليون يورو، وتنخفض إلى 30 مليون إذا قرر النصر "نقض" البند خلال المهلة المحددة، علمًا بأن رغبة النصر واضحة في الإبقاء على النجم البرتغالي لموسمين، مع زيادة راتبه من 10 إلى 12.5 مليون يورو، ومزايا إضافية لم تكن ضمن الاتفاق الأصلي.

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تعليق الشيخي

المحامي الدولي قال عبر حسابه:"وصلتني أسئلة وجيهة بعد خبر "الرياضية" الذي أفاد بأن جواو فيليكس سيعود إلى تشيلسي في حال عدم استمراره مع النصر (وكأنها إعارة طويلة وليست انتقالاً نهائياً)، رغم أن قوانين الفيفا واتحاد الكرة والرابطة تمنع ذلك… وللفائدة العامة، سأوضح الأمر".

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وأضاف:"تتجاوز بعض الأندية هذا المنع وتوقّع إعارات لمدد تتجاوز الموسم الواحد بطريقة يصعب اكتشافها، ولكنها مغامرة، كيف يتم ذلك؟ سأذكر مثالا واقعيًا وقفت عليه، انتقل لاعب من نادٍ أوروبي (لاتسيو مثلاً) إلى نادٍ خارج أوروبا (الريان مثلاً)، ووقّع الأطراف اتفاقية انتقال نهائي، وعقد عمل للاعب… وهذا طبيعي، ولكن في نفس الوقت، تم توقيع اتفاقية غير معلنة، خاضعة للتحكيم العادي (سري)، تقضي بإمكانية عودة اللاعب إلى "لاتسيو" بعد موسمين".

وأوضح:" ما تتضمنه تلك الاتفاقية الجانبية: هو عقد عمل للاعب واتفاقية انتقال، كلاهما بتاريخ مستقبلي (بعد عامين)، بحيث يُسجل ذلك لاحقاً في نظام TMS كانتقال جديد للاعب في حال عاد إلى "لاتسيو"، بالتالي يصبح سجل اللاعب أمامك في "ترانسفير ماركت" أنه انتقل انتقالاً نهائياً : من "لاتسيو" إلى "الريان" في ٢٠٢٥، ثم من "الريان" إلى "لاتسيو" في ٢٠٢٧، بهذه الطريقة نكون أمام حالتين انتقال تظهران طبيعية في الـTMS دون أي مخالفات، ولكنها في حقيقة الأمر حالة إعارة (أطول من المدة النظامية".

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وأنهى حديثه:" إن اكتُشفت المخالفة فهي تحايل، ومن خطورتها أن ضماناتها لا تتعلق بالقوانين الرياضية، هذا بعض مما يتم خلف كواليس الانتقالات، وينجح فعلاً في أحيان، ولكنه يفشل في أحيان، ونحذر منه، هذا المثال للفائدة العامة ليس إلا، وهو ليس بالضرورة ما حدث في حالة جواو وتشيلسي، حيث من الممكن أن يكون الاتفاق الفعلي لا يعدو عن كونه buy back option، أو أحد البنود القانونية المسموحة الأخرى، وهناك احتمال آخر وهو أن يكون خبر "الرياضية" ليس دقيقاً، أو ناقصاً".