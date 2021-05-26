رحيل ثنائي التاريخ وشكوك حول عشرة لاعبين .. ملامح ثورة ريال مدريد!

ماذا سيفعل ريال مدريد في الأسماء الكبيرة في تشكيلته بعد الموسم الصفري؟ الكشف عن ملامح ثورة الملكي!

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن مصائر عدد من نجوم نادي ريال مدريد في الموسم المقبل بعد الإحباط الكبير الذي واجه النادي في الشهر الأخير من الموسم المنقضي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا"، والتي أكدت على رحيل بعض الأسماء، ووضعت مجموعة من اللاعبين في دائرة الشكوك.

من هم من سيرحلون عن ريال مدريد في سوق الانتقالات بشكل مؤكد؟

بحسب ما أكدت الصحيفة فأن أبرز من سيغادر ريال مدريد هو البرازيلي المخضرم مارسيلو، والذي تراجع دوره مع الفريق بطريقة واضحة في الموسم المنقضي.

كذلك سيرحل اللاعب الإسباني إيسكو، والذي أصبح دوره أقل في الموسم الماضي وتراجع مستواه بطريقة واضحة.

من هم هؤلاء الذين لم يتم تحديد مستقبلهم بعد في ريال مدريد؟

الصحيفة تحدثت عن 11 شخصًا لم يتم تحديد مستقبلهم بعد في صفوف ريال مدريد وستشهد الأسابيع المقبلة تحديده.

وبحسب ما أكدت فأن أبرز هؤلاء هو سيرخيو راموس قائد الفريق الذي ينتهي تعاقده بنهاية الموسم بشكل رسمي.

بالإضافة إلى الحارس الشاب دييجو ألتوبي، ولوكا يوفيتش، ولوكاس فاسكيز وماريانو دياز وألفارو أودريوزولا وإيدين هازارد ومارتن أوديجارد ورافاييل فاران وسيرخيو أسينسيو.

كما وضعت الصحيفة شخصًا إضافيًا لتلك القائمة، كان الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني للنادي الملكي.

من يتواجد في قائمة الأسماء الغير قابلة للمس؟

مجموعة كبيرة من اللاعبين وضعتهم الصحيفة في قائمة الغير قابلين للمس، على رأسهم تيبو كورتوا وكريم بنزيما ولوكا مودريتش الذي جدد عقده لتوه.

بالإضافة لأندري لونين ودانييل كارباخال وفيرلاند ميندي فيديريكو فالفيردي وكاسيميرو وتوني كروس وإيدير ميليتاو وفينيسيوس جونيور وناتشو فيرنانديز ورودريجو.

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