رحيل توخيل كان مكلفًا .. تشيلسي يدفع مبلغًا ضخمًا لجلب بديله

يخوض تشيلسي سباقًا مع الوقت من أجل تأمين خدمات مدربه الجديد بعد إقالة توماس توخيل.

يخوض نادي تشيلسي الإنجليزي سباقًا مع الزمن من أجل تعيين مدير فني جديد خلفًا للألماني توماس توخيل، الذي أقيل من منصبه صباح الأربعاء.

إدارة تشيلسي برئاسة الأمريكي تود بولي المالك الجديد للنادي اللندني حددت جراهام بوتر المدير الفني لنادي برايتون ليكون خليفة توخيل في تدريب الفريق.

ما هي المستجدات بشأن مدرب تشيلسي الجديد؟

صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية أكدت أن تشيلسي حصل على إذن من برايتون للتفاوض رسميًا مع جراهام بوتر، في محاولة للحصول على خدماته.

الصحفية الإنجليزية أشارت إلى أن بوتر هو هدف تشيلسي الأول ليحل محل توخيل، وأن المدرب الشاب منفتح تمامًا على فكرة تولي القيادة الفنية في "ستامفورد بريدج" وأن التوصل إلى اتفاق بشأن انضمامه إلى تشيلسي سيكون أمرًا سهلًا.

في الواقع، وإذا ما سارت الأمور على ما يرام، فإن بوتر يمكن أن يجلس على مقاعد البدلاء عندما يحل تشيلسي ضيفًا على فولهام يوم السبت المقبل، في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

وأوضحت المصادر أن بوتر ينظر بجدية في ترك برايتون من أجل الانتقال إلى تشيلسي والمنافسة في دوري أبطال أوروبا.

التقرير أشار إلى أن عقد بوتر مع برايتون يتضمن شرطًا جزائيًا بقيمة 13.8 مليون يورو، مما يعني أن برايتون لا يملك مصير مدربه إذا ما قرر تشيلسي دفع هذا المبلغ.

الشرط الجزائي يتضمن إطلاق سراح غالبية الطاقم الفني الخاص ببوتر في برايتون، وحسبما كشفت صحيفة "تليجراف" فإن بوتر يخطط لأخذ ثلاثة أعضاء من طاقمه إلى "ستامفورد بريدج" إذا ما حصل على الوظيفة بالفعل.

من هم البدلاء المحتملون؟

إذا فشل تشيلسي في التعاقد مع بوتر، فإنه سيحول أنظاره إلى الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو.

وفي الوقت الحالي، لا يرتبط بوتشيتينو بأي نادٍ آخر بعد مغادرة باريس سان جيرمان في وقت سابق من الصيف الحالي، مما يعني أنه قد ينضم إلى تشيلسي دون دفع أي مقابل مادي.

ومن المفهوم أن بوتشيتينو يدرك اهتمام تشيلسي به، لكن ظهور بوتر كخيار مفضل للنادي سيجعل الأرجنتيني ينتظر قليلًا.

فيما سيكون الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني السابق لنادي ريال مدريد موضع اهتمام من إدارة تشيلسي، على الرغم من أنه يفكر جديًا في تولي مهمة تدريب منتخب بلاده بعد كأس العالم 2022.