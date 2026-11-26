صاحب الـ55 سنة قاد الأهلي في 20 مباراة حتى الآن، فاز في 12 وتعادل مرتين وخسر في 6 مناسبات، وهي نتائج لا ترضي جماهير الفريق التي تطالب بصفة شبه يومية بالتخلص منه حتى لا يخرج الراقي من الموسم بلا أي شيء.

هزائم ضد الخلود والهلال والقادسية وصن داونز "في كأس القارات للأندية"، قبل الخسارة الأسوأ التي تسببت في زلزال هز الأهلي بالسقوط 6/1 أمام الشباب في الجولة الثانية عشر من دوري روشن السعودي.

الأمور هدأت قليلًا بعد ذلك بالتعادل مع السد ثم الانتصار على النصر حامل لقب دوري روشن 3/1 في 20 نوفمبر الجاري، قبل أن تشتعل الأجواء مرة أخرى بالسقوط الآسيوي أمام الشمال القطري 3/2، ليعود السؤال مرة أخرى .. متى يرحل بوسيتش لإنقاذ الموسم؟

بين التطفيش والحل الودي بالتفاوض مع الهولندي، هناك اقتراحات وأيضًا تحذيرات من التبعات الناتجة عن رحيل مدرب شاختار والجزيرة السابق ..

مقترحات "تطفيش" الهولندي من منصبه

المعضلة في موقف بوسيتش مع الأهلي، هي الشرط الجزائي في عقده والذي يزيد من 45 مليون ريال سعودي، وبغض النظر عن وضع هذه المبالغ المرتفعة في عقود أي مدرب بما لا يتوافق مع تاريخه، ظهرت بعض الحلول للخروج من الأزمة.

الإعلامي محمد الشيخي تحدث عن "المخرج الآمن" لإجبار بوسيتش على الرحيل دون الحاجة لتحمل تكاليف رحيله الباهظة، وخرج بتغريدة عبر حسابه على منصة "إكس" بمقترح يتعلق بتخفيض صلاحياته وبعض الأمور الأخرى.

وقال الشيخي:"يبدو لي أن بوسيتش لن يرحل حتى يغادر الأهلي جميع البطولات، استمراره يزيد الأمور تعقيدًا، يمكنهم التخلص منه حتى بالاستقطاع من ميزانية الفريق ومخصصاته في الفترة المقبلة، لكنهم لا يريدون فعل أي شيء".

وأضاف:"ما يحدث مُعيب بحق الأهلي الذي وصل لمرحلة عدم قدرته على تغيير المدرب".

وعلى جانب آخر، خرج الإعلامي وليد الفراج بسؤال عبر برنامجه "روتانا سبورت مع وليد" للحديث عن أفضل طريقة لـ"تطفيش" بوسيتش من منصبه وإجباره على الرحيل.

ومن جانبه رد عليه الناقد الرياضي توفيق تونسي:"طرق الإدارة كثيرة، يمكنك إخباره بأنه سيتم تعيينه كمدير فني أو تحويل منصبه إلى مستشار مع الحصول على راتب، تذكروا ما قلته عنه منذ اليوم الأول من تعيينه".

وأما عن رفضه للتسوية:"يمكن للمدير الرياضي أن يتدخل في عمله الفني، ويتواجد معه في غرفة الملابس للحديث معه عن كل شيء، وهذا التصرف من صلاحياته، وأي مدرب لا يحب حدوث ذلك".

ومن جانبه ظهر مقترح تسوية الأمور مع بوسيتش ودفع هذا المبلغ الضخم، مما قد يؤثر على نشاط النادي في فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

احذروا من حالة كيفين كيجان

المدرب الإنجليزي الراحل كيفين كيجان، اتجه إلى القضاء ضد ناديه السابق نيوكاسل يونايتد، بدعوى الفصل التعسفي من منصبه في سبتمبر 2008، وذلك بعد ضغط إدارة النادي عليه والتدخل في قراراته بالتعاقد مع لاعب دون موافقته.

هيئة التحكيم المستقلة التي حققت في الأمر قالت إن عقد كيجان مع نيوكاسل لم يتضمن أي شيء بخصوص تدخل المدير الرياضي في صلاحياته، مشددة على أن المدربين لهم الحق الكامل في اتخاذ القرارات النهائية بانتقالات اللاعبين.

القصة تعود إلى تعاقد الماكبايس مع إجناسيو جونزاليس على سبيل الإعارة من فالنسيا، بوجود اتهامات حول مجاملة النادي لوكلاء لاعبين من أمريكا الجنوبية، ليطالب كيجان بالتعويض بقيمة 25 مليون جنيه إسترليني مع 8.6 ملايين لما تبقى من عقده و16.5 مليون إسترليني بسبب الضرر الواقع عليه بشكل عام، حيث قال إنه سيجد صعوبة شديدة في الحصول على وظيفة أخرى كمدرب في الدوري الإنجليزي بعد هذا الموقف "وهذا ما حدث بالفعل لأنه لم يُدرب أي فريق آخر بعدها".

وعلى الرغم من عدم الحكم بدفع المبالغ التي طالب بها كيجان، إلا أن المحكمة أصدرت قرارًا لصالحه بأنه تم فصله تعسفيًا، مع منحه 2 مليون جنيه إسترليني كتعويض مع فوائد أخرى، لأن أحد البنود في عقده كان يشير إلى أن هذا هو الحد الأقصى لأي تعويض عن فصله بهذه الطريقة.

إدارة النادي بقيادة الرئيس مايك أشلي وقتها حاولت الرد للمطالبة بتعويض يصل إلى نفس القيمة بحجة "خرق العقد"، ولكن اللجنة أقرت أن سحب صلاحيات سياسة الانتقالات من كيجان ومنحها للمدير الرياضي تدخل ضمن بند الفصل التعسفي.

وبإسقاط هذا الأمر على الأهلي، سنجد أن أي خطوة مماثلة ستؤدي إلى نفس المصير، مع عدم وضوح الأمر بخصوص الحد الأقصى الموجود للتعويض في عقد بوسيتش في حالة رحيله بسبب تقليل صلاحياته والتدخل في عمله.

وبما إن إدارة الراقي ترفض التخلي عنه تحت ضغط الشرط الجزائي، فمن المنطقي افتراض أن قيمة رحيله ستكون كبيرة وستضر النادي ماليًا.

الوضع صعب ومُعقد لأننا لو نظرنا إلى المدربين في الكرة الحديثة سنجد أن حالات الاستقالة أصبحت شبه نادرة، بسبب الرغبة في الحصول على أكبر تعويض ممكن مثلما حدث مع أسماء عديدة مثل أنطونيو كونتي في تشيلسي وجوزيه مورينيو مع مانشستر يونايتد وتوتنهام وغيرهما.

أحدهم كان سيعمل بالنظافة

وأما عن إمكانية تحويل بوسيتش إلى مستشار أو أي دور آخر، علينا استرجاع ما حدث مع نايجل جيبس، الذي عمل كمساعد للمدرب بريان ماكديرموت في ليدز يونايتد، ورحيله عن منصبه بصورة تعسفية في 2014.

مدافع واتفورد السابق كان مرتبطًا بعقد مع ليدز يونايتد حتى يونيو 2016، يقضي بالحصول على راتب سنوي قيمته 220 ألف جنيه إسترليني مع بعض المميزات الأخرى، والأزمة بدأت برفضه العمل كمدرب أول بعد رحيل ماكديرموت عن منصبه.

إدارة ليدز تعنتت معه وقلصت من صلاحياته الخاصة بالفريق الأول وتعرض للتهميش التام، وقام مالك النادي وقتها ماسيمو سيلينو بإبلاغه عبر البريد الإلكتروني بأن دوره سيقتصر على العمل مع اللاعبين من فئتي تحت 18 و21 سنة، وهو ما رفضه جيبس.

ولم يتوقف الأمر إلى هذا الحد، بل قال له سيلينو بشكل صريح:"بإمكانك الآن القيام ببعض أعمال النظافة في ملعب التدريب".

وبعد اللجوء إلى القضاء، اعتبرت المحكمة أن تهميش المدرب المساعد وسحب مسؤولياته منه وتغييرها، يعتبر إخلالًا واضحًا لبنود عقده مع النادي الإنجليزي، ولا يدخل تحت مظلة التغييرات الإدارية الطبيعية.

الفكرة هنا أن جيبس تقدم بالاستقالة من منصبه بعد الطريقة المهينة من مالك ليدز، ولكن المحكمة وقفت في صفه وقالت:"الرسالة الإلكترونية دفعته نحو الاستقالة وهو أمر متوقع من شخص يحترم نفسه مثل السيد جيبس، لشعوره بأنه غير مرغوب فيه داخل النادي".

ولذلك أنصفه القضاء في عام 2016، ليحصل على تعويضات وصل مجموعها إلى أكثر من 331 ألف جنيه إسترليني بسبب إخلال ليدز ببنود العقد والتعامل معه بصورة غير لائقة.

إذن .."التطفيش" ليس الحل، هناك حماية شديدة للمدربين من استخدام أي طرق غير رسمية للتخلي عنهم، وما على الأهلي سوى التوصل لحل ودي مع بوسيتش إذا أراد إقالته، أو دفع الشرط الجزائي في عقده، أو ربما يرضخ الهولندي من نفسه لضغط الجماهير والرفض الكامل لوجوده وذلك لحماية مسيرته، حتى لا يكون المدرب الذي استمر بمنصبه من أجل المال فقط، وهو ما قد يؤثر على مستقبله ومسيرته المهنية عمومًا.