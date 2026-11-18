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في حال رحيل أنطونيو روديجر الصيف المقبل، يبدو أن ريال مدريد يضع أيضًا مرشحين من الدوري الألماني ضمن خياراته لخلافته.

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وبحسب ما أفاد به الصحفي الإسباني خورخي بيكون من راديو ماركا، فإن مؤشرات كثيرة ترجّح أن يكون الموسم الحالي الأخير لروديجر بقميص النادي الملكي. وينتهي عقد اللاعب الدولي السابق بنهاية يونيو، وتشير الأجواء المحيطة بالنادي إلى اتجاه الطرفين نحو الانفصال.

وإذا حدث ذلك بالفعل ورحل روديجر عن ريال مدريد بعد خمسة أعوام، فسيتعين على النادي البحث عن خليفة له. ووفقًا لبيكون، يراقب ريال مدريد أربعة مرشحين لهذا الغرض: نيكو شلوتربيك من بوروسيا دورتموند، وفين يلتش من شتوتجارت، وأليساندرو باستوني من إنتر ميلان، وجاكوبو رامون من كومو كالتشيو.

وسيكون الأخير على الأرجح الخيار الأقل تكلفة بفارق كبير، إذ ضمّن ريال مدريد عقد بيع اللاعب البالغ 21 عامًا إلى النادي الإيطالي في صيف 2025 بندًا لإعادة شرائه. وتبلغ قيمة هذا البند، بحسب ما يُتداول، نحو تسعة ملايين يورو.

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كم سيدفع ريال مدريد للتعاقد مع نيكو شلوتربيك؟

أما المرشحون الثلاثة الآخرون، فسيتعين على ريال مدريد على الأرجح دفع مبالغ أكبر بكثير لضم أحدهم. ويرتبط شلوتربيك ببوروسيا دورتموند حتى عام 2031 بعد تمديد عقده في مطلع الصيف، لكنه قد يرحل عن الفريق الصيف المقبل بموجب شرط جزائي منصوص عليه في عقده، يُقال إن قيمته تتراوح بين 50 و60 مليون يورو.

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ومن المرجح أن تكون تكلفة يلتش، الذي يمتد عقده مع شتوتجارت حتى عام 2030، وباستوني، المرتبط بإنتر ميلان بعقد حتى عام 2028، مماثلة. وأبدى برشلونة مرارًا اهتمامًا كبيرًا بالمدافع الإيطالي لاعب إنتر.

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أنطونيو روديجر يترك مستقبله مع ريال مدريد مفتوحًا

وفي مقابلة مع ذا أثلتيك، أوضح روديجر أنه يريد بشدة الفوز بلقب في ما قد يكون موسمه الأخير مع ريال مدريد.

وقال: «عامان لم نفز خلالهما بأي شيء مع ريال مدريد. هذا أمر مروع». وفي النادي الإسباني صاحب الرقم القياسي في عدد الألقاب، يُنتظر من جوزيه مورينيو العائد أن يروي الظمأ إلى الألقاب الكبرى.

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ولم يرغب المدافع في الحديث عن مستقبله، إذ يركز حاليًا بشكل كامل على مهامه داخل الملعب. وأكد روديجر: «أولويتي هي الفوز».