رحل في عامه الـ35 .. النصر ينعى وفاة لاعبه السابق

رحل اللاعب السعودي بعد صراع مع المرض

تُوفي اليوم الجمعة خالد الزيلعي لاعب النصر سابقًا بعد صراع مع المرض امتد لعامين وأبعده عن ممارسة كرة القدم، وقد نعاه النادي السعودي في بيان رسمي وتمنى الصبر لأهله.

صاحب الـ35 عامًا عانى خلال العامين الأخيرين من مرض التصلب الجانبي الضموري وقد لجأ لعديد طرق العلاج لكنه تُوفي اليوم ليُخيم الحزن على الوسط الرياضي السعودي.

الزيلعي كان قد لعب لعديد الأندية السعودية أبرزها النصر الذي تُوج معه بالدوري السعودي مرتين وكأس خادم الحرمين الشريفين مرة واحدة، وكان نادي العين آخر من لعب له قبل أن يبتعد عن الرياضة مع إصابته بالمرض المؤلم في يونيو 2020.

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وسبق للاعب الوسط أن ارتدى قميص المنتخب الوطني السعودي في 8 مباريات خلال الفترة من 2010 حتى 2012.

النصر نشر بيانًا رسميًا عبر حساباته الرسمية على السوشيال ميديا جاء فيها "ببالغ الأسى والحزن، مجلس إدارة نادي النصر يقدم التعازي والمواساة في وفاة لاعب النصر السابق الكابتن خالد الزيلعي. تغمده الله بواسع رحمته، وأسكنه فسيح جناته".

وقد نعاه كذلك عدد من الأندية السعودية أبرزها أبها والأهلي بجانب الاتحاد السعودي لكرة القدم وعدد كبير من اللاعبين والنقاد الرياضيين والإعلاميين.

يُشار إلى أن النصر يستعد لمواجهة الاتحاد على ملعبه مرسول بارك ضمن الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي مساء الأحد المقبل.