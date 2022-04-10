رحل عن الهلال لكنه مازال معه .. رسالة مؤثرة من جوميس للشهري

رحل بافيتمبي جوميس عن الهلال في يناير الماضي بعد مغامرة مذهلة، ولكنه مازال متعلقًا بالنادي ومتابعًا له ولزملائه اللاعبين، وقد أكد على ذلك بإرسال رسالة مؤثرة لزميله السابق صالح الشهري بعد تعرضه لإصابة قاسية.

المهاجم السعودي لم يُكمل مواجهة الهلال والشارقة في دوري أبطال آسيا الجمعة الماضي بعد تعرضه لإصابة قاسية على مستوى كاحل القدم، وقد أعلن ناديه معاناته من قطع في وتر القدم سيحتاج لتدخل جراحي لم يُحدد موعده بعده.

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العديد من لاعبي الدوري السعودي المحليين والأجانب وجهوا رسائل الدعم والمساندة للشهري خاصة أن الإصابة من المرجح أن تحرمه من اللعب مع المتنخب في السعودي في نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، إذ قد يحتاج التعافي تمامًا منها إلى ما يقرب الـ9 أشهر، حال كان الوتر المقصود هو وتر أكيلس.

جوميس أكد مرارًا على متابعته للهلال لكنه أوضح تلك المرة اطلاعه على أدق التفاصيل الخاصة باللاعبين، وقد كشف الشهري عن رسالة وجهها له نجم جلطة سراي الحالي تمنى له خلالها الشفاء السريع واللحاق بالمونديال.

وأضاف جوميس في رسالته المؤثرة "مرحبًا صالح، لقد سمعت بالأخبار السيئة وأنا حزين للغاية، لكن هذا جزء من عملنا وخاصة نحن المهاجمين، اعمل بجد لتعود أقوى، وضع في دماغك أنك ستعود قبل كأس العالم لأن بلادك بحاجة لك، قم بالكثير من التدريبات وخذ الأمر بجدية، الكثير الكثير من التدريبات اليومية لتعود في أقرب وقت ممكن وتتمكن من لعب المونديال".

الشهري رد على جوميس واعدًا إياه بالعمل بوصيته، إذ كتب عبر حسابه الرسمي على إنستجرام "شكرًا لك يا أسد، سأفعل".

يُشار إلى أن نهائيات كأس العالم ستنطلق في قطر في الـ21 من نوفمبر الجاري، وقد وقعت السعودية في مجموعة تضم منتخبات الأرجنتين وبولندا والمكسيك.