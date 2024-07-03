رجل واحد قلب الطاولة .. الكشف عن سر تراجع موراتا الانضمام إلى القادسية بعد موافقته

سر التحول المفاجئ في الصفقة الكبرى للفريق السعودي

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن سر التحول المفاجئ في صفقة انضمام ألفارو موراتا للقادسية السعودي من النجاح إلى الفشل، مشيرة إلى أن رجلًا واحدًا قلب الطاولة على الجميع.

النادي الصاعد حديثًا إلى دوري روشن السعودي ينشط بقوة في سوق الانتقالات الصيفي، وقد تعاقد بالفعل مع 5 لاعبين على رأسهم ناتشو فيرنانديز قائد ريال مدريد السابق، وقد استهدف أولًا الفرنسي ألكسندر لاكازيت ومن ثم مهاجم أتلتيكو مدريد.

الرياضية أوضحت أن القادسية أوقف المفاوضات مع ليون حول لاكازيت بسبب الغلو في المطالب المالية للنادي الفرنسي، حيث رفض بيع عقده المتبقي به عام واحد بأقل من 12 مليون يورو، وقد حول أنظاره إلى موراتا وتوصل بالفعل لاتفاق معه ومع ناديه الإسباني.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الصفقة كانت في طريقها للنجاح لكن رجل واحد أوقف كل شيء، هذا الرجل هو دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد الذي أجرى محادثة مع موراتا أقنعه خلالها بالبقاء في إسبانيا الموسم القادم.

الرياضية أكدت أن موراتا اقتنع بالفعل بالبقاء واعتذر للوفد القدساوي عن التزامه بالاتفاقيات السابقة بينهما وعن قبول عرضهم، وهو ما يعني اتجاه الفريق لخيار جديد أو ربما العودة لخيار لاكازيت.