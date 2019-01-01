رجل رائع ورجل مخيب | واتفورد ومانشستر يونايتد

تعرف على اختيارات جول.كوم لأفضل وأسوأ لاعب في مباراة واتفورد ضد مانشستر يونايتد في الجولة الـ ١٨ من البريميرليج.

تعرض فريق مانشستر يونايتد للهزيمة اليوم أمام نظيره مانشستر يونايتد في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن لقاءات الجولة الـ ١٨ من البريميرليج.

صدمة الخسارة أمام متذيل ترتيب الدوري الإنجليزي لن تكون بالسهلة على مانشستر يونايتد في الأسابيع المزدحمة المقبلة، في ظل تراكم المباريات على الشياطين الحمر.

في الأسطر المقبلة نستعرض معًا أبرز اختيارات جول.كوم لأفضل وأسوأ لاعب في مباراة اليوم:

رجل رائع - جيرارد ديولوفيو

النجم الإسباني كان أفضل من في الملعب بين الفريقين وقدم مباراة جيدة للغاية على المستوى الهجومي والدفاعي بالنسبة لأصحاب الأرض.

وبالرغم من عدم مشاركته بشكل مباشر سواء في الهدف الأول أو الثاني لفريق واتفورد إلا أن ديولوفيو استحق الحصول على لقب اللاعب الأفضل في المواجهة.

نفذ لاعب برشلونة السابق ست مراوغات أمام نجوم مانشستر يونايتد وقدم تمريرة خطرة لزملائه أمام مرمى دي خيا، كما قطع ثلاث كرات من نجوم الشياطين الحمر.

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رجل مخيب - دي خيا

حارس المرمى الإسباني لم يكن في أفضل أحواله خلال مواجهة اليوم حيث ظهر بعيدًا للغاية عن مستواه المعهود.

تعودنا جميعًا أن مانشستر يونايتد يكون سيئًا خلال السنوات الماضية لكن مهما كانت حالة الفريق فدي خيا دومًا ما يكون متفردًا في حالته الخاصة.

اليوم كان الوضع معكوسًا وكان دي خيا عبئًا على الفريق عقب أن تسبب بشكل مباشر في الهدف الأول بخطأ غير معتاد للنجم الإسباني بعدما فشل في التعامل مع كرة سار التي كانت الهدف الأول وفتح الباب أمام الهدف الثاني.