رجل رائع ورجل مخيب | مانشستر يونايتد وإيفرتون

تعرف على خيارات جول.كوم لأفضل وأسوأ لاعب في مباراة مانشستر يونايتد وإيفرتون.

وقع فريق مانشستر يونايتد في فخ التعادل اليوم أمام نظيره إيفرتون ضمن لقاءات الجولة الـ ١٧ من الدوري الإنجليزي في المواجهة التي أقيمت على ملعب أولد ترافورد.

شهدت المباراة تقدم الضيوف بهدف عكسي من فيكتور لينديلوف الذي أخطأ بشكل واضح في التعامل مع الكرة وانتهت في شباك فريقه، وتعادل جرينوود في الدقيقة الـ ٧٧.

في الأسطر المقبلة نستعرض معًا أختيارات جول.كوم لأفضل وأسوأ لاعب في المباراة:

رجل رائع - سكوت مكتوميناي

نجم خط وسط ملعب مانشستر يونايتد كان الأفضل في المباراة دون شك في ظل تحركه المستمر ومساندته الهجومية والدفاعية طوال الوقت.

مكتوميناي كان السر في استحواذ مانشستر يونايتد على الكرة طوال المباراة بالرغم من عدم مشاركته بشكل مباشرة في كرة الهدف الوحيد للفريق.

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رغم ذلك كان للنجم الشاب خطورة هجومية واضحة حيث سدد الكرة عدة مرات وفاز بخمس ثنائيات وقطع كرات خطيرة عديدة.

رجل مخيب - فيكتور لينديلوف

المدافع السويدي لم يظهر قريبًا بأي شكل من الأشكال من مستواه، وكان ظهوره في تلك المباراة باهتًا بشكل واضح حتى الدقيقة الأخيرة من عمر المواجهة.

لينديلوف تسبب بشكل مباشر في خسارة فريقه لأفضلية التعادل طوال ٧٧ دقيقة بعدما تسبب في الهدف الأول الذي تلقاه الشياطين الحمر وسجله بشكل عكسي.

وعلى مستوى الأرقام لم يقطع أي كرة أو يمنع أي تسديدة حتى أنه في بعض الأحيان كان يترك أدواره الدفاعية لينضم للهجوم مما فتح باب الخطورة على يونايتد.



