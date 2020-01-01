رجل رائع ورجل مخيب | ليفربول وساوثامبتون

تعرف على خيارات جول.كوم لأفضل وأسوأ لاعب في مباراة ليفربول وساوثهامبتون بالجولة الـ 25 من الدوري الإنجليزي.

حقق فريق ليفربول الفوز اليوم على نظيره ساوثامبتون برباعية نظيفة ضمن لقاءات الجولة الـ 25 من الدوري الإنجليزي والتي أقيمت على ملعب أنفيلد.

ليفربول حقق الفوز بالرغم من الخطورة التي ظهر عليها ساوثامبتون خلال الشوط الأول بالتحديد قبل أن يبدأ الريدز في التسجيل مع بداية الشوط الثاني.

في الأسطر المقبلة سنستعرض معًا اختيارات جول.كوم لأفضل وأسوأ لاعب في المباراة:

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رجل رائع - أليسون بيكر

النجم البرازيلي كان الأفضل في صفوف ليفربول وربما في أرض الملعب بشكل كامل بسبب دوره المؤثر في نتيجة المباراة التي رأيناها.

أليسون تصدى لعدة كرات في الشوط الأول لولاها لكان قد انتهى لصالح ساوثامبتون بثلاثة أو أربعة أهداف، ولكان الأمر أكثر صعوبة على ليفربول في الشوط الثاني.

لكن بفضل تصديات أليسون نجح ليفربول في الدخول للشوط الثاني وهدفه تسجيل هدفًا وحيدًا يمنحه الثلاث نقاط فسجل ثلاثية واستمرت سلسلة الانتصارات.

رجل مخيب - جاك ستيفنز

مدافع فريق ساوثامبتون لكن يكن في أفضل أحواله خلال مواجهة اليوم، بالرغم من ظهوره في أحوال أفضل خلال مباريات سابقة.

ستيفنز كان نقطة ضعف واضحة أداء فريق ساوثامبتون بسبب سوء تمركزه وتعامله مع الانطلاقات الهجومية لنجوم الريدز.